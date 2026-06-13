„Uber“ pradeda naują erą: jau šią vasarą keleivius veš automobiliai be vairuotojų

Ką žinome apie „Uber“ autonominius taksi?
„Uber“ pristatė savo naują autonominių robotaksi parką, kuris netrukus turėtų pasirodyti Londono keliuose. Transporto priemonės sukurtos bendradarbiaujant su „Wayve“ ir yra pagrįstos elektriniu „Ford Mustang Mach-E“.
Transporto priemonėse įrengta 360 laipsnių kamerų sistema ir radarai. Dėl šio technologijų derinio „Wayve“ dirbtinio intelekto sistema realiuoju laiku gauna išsamų 360 laipsnių automobilio aplinkos vaizdą.
Iš pradžių už vairo sėdės sertifikuotas operatorius. Tačiau „Uber“ pažymi, kad visiškai autonominis vairavimas be žmogaus įsikišimo bus galimas ateityje.
„Džiaugiamės galėdami netrukus pristatyti Jungtinėje Karalystėje sukurtą „Wayve“ autonominio vairavimo technologiją „Uber“ platformoje Londone – mieste, kuriame ji buvo sukurta ir apmokyta. Kartu su „Wayve“ siūlome naują keliavimo po Londoną būdą ir tuo pačiu prisidedame prie Jungtinės Karalystės pozicijų stiprinimo kaip pasaulinio autonominio transporto inovacijų centro“, – sakė „Uber“ autonominio mobilumo pasaulinė vadovė Annie Duvnjak.
„Uber“ ir „Wayve“ bendradarbiavimas
Ši žinia pasirodė netrukus po to, kai „Uber“ konkurentė „Waymo“ atsidūrė dėmesio centre dėl incidento, kai vienoje Londono gatvių jos autonominiai automobiliai prarado kontrolę.
„Uber“ ir „Wayve“ partnerystė prasidėjo 2024 m. rugpjūtį, ir beveik po dvejų metų bendrovės yra pasirengusios pristatyti savo bendradarbiavimo rezultatus Jungtinėje Karalystėje.
„Po daugelio metų, praleistų tobulinant ir testuojant mūsų technologijas sudėtingose Londono gatvėse, džiaugiamės galėdami pereiti į kitą etapą ir ruoštis pradėti autonomines keliones su „Uber“. Tai žymi pasaulinės „Wayve“ plėtros pradžią ir yra svarbus etapas siekiant sukurti saugesnį, prieinamesnį ir patogesnį transportą miestams visame pasaulyje, pradedant Londonu“, – sakė „Wayve“ komercinių operacijų viceprezidentė Katy Fischer.
„Uber“ paskelbė, kad keleiviai, užsisakę „UberX“, „Uber Electric“ arba „Uber Comfort“ kategorijų keliones, gali atsitiktinai gauti kelionę robotaksi be jokio papildomo mokesčio.
Tie, kurie pageidauja žmogaus vairuotojo ir nenori naudotis autonomine transporto priemone, galės atsisakyti šios parinkties.
Transporto priemonėse bus interaktyvūs ekranai, kuriuos keleiviai galės naudoti norėdami pradėti kelionę ir stebėti savo maršrutą. Be to, naudotojai galės naudotis klientų aptarnavimo tarnyba, kuri teiks pagalbą 64 kalbomis.
Kada bus paleista robotaksi paslauga?
Nors „Uber“ dar nepaskelbė konkrečios paleidimo datos, tikimasi, kad paslauga bus pradėta teikti vėliau šią vasarą.
Iki tol norintieji gali prisijungti prie suinteresuotų naudotojų sąrašo („Interest List“), kad gautų bendrovės naujienas ir padidintų savo galimybes tapti vienais pirmųjų keleivių po paslaugos paleidimo.
Tam „Uber“ naudotojams Londone reikia atnaujinti programėlę, o tada eiti šiuo keliu: Account → Settings → Ride Preferences → Autonomous vehicles → Join interest list.
Naujos paslaugos paleidimas sukurs rimtą konkurenciją tarp „Uber“ ir „Waymo“, kuri taip pat ruošiasi į Londono gatves išleisti robotaksi.
„Waymo“ šiuo metu testuoja savo baltų „Jaguar“ automobilių parką, skirtą teikti visiškai autonomines paslaugas be vairuotojo.
Bendrovė jau teikia autonominio transporto paslaugas San Fransiske, Majamyje ir Atlantoje, o sausį pranešė, kad 24 automobiliai kursuos Londono gatvėmis, siekiant juos išbandyti ir sudaryti vietovės žemėlapius.
Šiuos automobilius jau reguliariai galima pastebėti kai kuriuose miesto rajonuose, nors salone vis dar yra saugos vairuotojas, kuris prireikus gali įsikišti.
Iš pradžių bendrovė planavo atlikti bandymus prieš platesnį paslaugos paleidimą jau rugsėjį, o vėliau, turimais duomenimis, išplėsti paslaugą ir į kitus Jungtinės Karalystės miestus.
Tačiau neseniai šios transporto priemonės atsidūrė padidėjusio dėmesio centre po incidento, kai viena jų įvažiavo į juosta aptvertą nusikaltimo vietą Harlesdeno rajone Vakarų Londone. Vėliau „Waymo“ paaiškino, kad incidentas įvyko dėl vairuotojo klaidos.
Beje, pavasarį Uhane dėl didelio sistemos gedimo šimtai „Apollo Go“ autonominių taksi sustojo kelio viduryje ir blokavo eismą. Laimei, niekas nenukentėjo.
Ekspertai pažymi, kad tokie incidentai išryškina naujo tipo rizikas, susijusias su autonominėmis transporto priemonėmis, nepaisant bendro technologijos saugumo.
Panašūs robotaksi sutrikimai anksčiau jau buvo fiksuoti San Fransiske ir Kinijos Čongčingo mieste.
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