2025-12-05 10:10
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Šveicarijos banko UBS, vieno didžiausių pasaulyje turto valdytojų, tyrimo duomenimis, milijardierių pasaulyje, jų turtą vertinant JAV doleriais, per metus iki 2025-ųjų balandžio pabaigos padaugėjo 287-iais.

UBS: milijardierių pasaulyje šiemet padaugėjo keliais šimtais / Scanpix nuotr.

Tai didžiausias augimas nuo tokio tyrimo pradžios, išskyrus 2021-uosius, kai atsirado 416 naujų milijardierių.

Į šį sąrašą įtrauktas 91 turtą paveldėjęs asmuo, jų bendro turto vertė siekia 298 mlrd. dolerius. Tai naujas rekordas.

UBS skaičiavimais, per artimiausius 15 metų tikėtina didžiulė milijardierių turto paveldėjimų banga – įpėdiniams atiteks turto už mažiausiai 5,9 trln. dolerių.

Šių metų balandžio pabaigoje visame pasaulyje suskaičiuota 2919 milijardierių, iš jų 2545 buvo vyrai, 374 – moterys. Jų bendras turtas įvertintas 15,8 trln. dolerių.

