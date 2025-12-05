UBS: milijardierių pasaulyje šiemet padaugėjo keliais šimtais

Tai didžiausias augimas nuo tokio tyrimo pradžios, išskyrus 2021-uosius, kai atsirado 416 naujų milijardierių.
Į šį sąrašą įtrauktas 91 turtą paveldėjęs asmuo, jų bendro turto vertė siekia 298 mlrd. dolerius. Tai naujas rekordas.
UBS skaičiavimais, per artimiausius 15 metų tikėtina didžiulė milijardierių turto paveldėjimų banga – įpėdiniams atiteks turto už mažiausiai 5,9 trln. dolerių.
Šių metų balandžio pabaigoje visame pasaulyje suskaičiuota 2919 milijardierių, iš jų 2545 buvo vyrai, 374 – moterys. Jų bendras turtas įvertintas 15,8 trln. dolerių.
