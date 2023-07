Ukrainą apginkluoti skubanti ES patvirtino šaudmenų gamybos didinimo planą

500 mln. eurų vertės Aktu dėl paramos šaudmenų gamybai (angl. ASAP – the Act in Support of Ammunition Production) siekiama padidinti artilerijos sviedinių ir raketų gamybą.

„Tai dar vienas įrodymas, kad ES yra tvirtai pasiryžusi remti Ukrainą“, – sakė šiuo metu ES rotacijos tvarka pirmininkaujančios Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles.

Briuselis teigia, kad per ateinančius 12 mėnesių tikisi padidinti bloko gamybos pajėgumus iki milijono sviedinių per metus, Europos sąjungininkams stengiantis užtikrinti pakankamą ginkluotės tiekimą Ukrainos kovai su Rusijos invazija.

ES valstybių narių ir teisės aktų leidėjų derybos dėl plano įgyvendinimo vyko itin sparčiai. Dabar jį turi galutinai patvirtinti Europos Parlamentas ir šalių valdžios.

Pagal šią programą lėšos bus skiriamos įmonėms, norinčioms padidinti savo gamybos pajėgumus.

ES valstybės taip pat įgyvendino dar vieną dviejų milijardų eurų vertės planą, pagal kurį per šiuos metus iš savo atsargų į Ukrainą išsiųs milijoną sviedinių ir kartu nupirks Kyjivui šaudmenų.

Visgi kol kas blokas dar toli nuo savo tikslo nusiųsti ukrainiečiams milijoną haubicų sviedinių.

Ukrainos pajėgos, per įtemptą kontrpuolimą siekiančios išstumti Maskvos karius iš okupuotų teritorijų, skundžiasi, kad joms trūksta šaudmenų.

Briuselis teigia, kad nuo Rusijos invazijos pradžios Kyjivui iš viso jau pateikė ginkluotės už maždaug 15 mlrd. eurų.