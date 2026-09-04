 Ukraina siūlo Rusijai paliaubas, kol Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive

Ukraina siūlo Rusijai paliaubas, kol Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive

2026-09-04 20:26
BNS inf.

Ukraina yra pasiūliusi laikytis paliaubų su Rusija, kol JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) lankysis Maskvoje ir Kyjive, penktadienį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

<span>Ukraina siūlo Rusijai paliaubas, kol Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive</span>
Ukraina siūlo Rusijai paliaubas, kol Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive / AFP nuotr.

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