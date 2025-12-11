Ukraina susigrąžino dar vieną grupę vaikų iš rusų okupuotos Chersono srities teritorijos

Iš viso šiais metais iš laikinai okupuotų Chersono srities teritorijų grąžinta 270 vaikų, „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.
Kartu su šia vaikų grupe buvo evakuotas ir suaugęs asmuo, turinti tėvų netekusio vaiko globėjo statusą.
Tarp išgelbėtųjų yra 12 metų berniukas ir jo šeima. Jie gyveno nuolatinėje baimėje dėl kratų, tardymų ir okupantų grasinimų. Didžiausią baimę kėlė Rusijos dronų atakos, nukreiptos į civilius gyventojus, per vieną iš jų žuvo vietos berniukas.
Vaikai patyrė grasinimus, spaudimą, juos buvo siekiama „perauklėti“, bet šiandien jie yra saugūs laisvoje Ukrainos žemėje. Jie gauna reikiamą psichologinę, medicinos ir socialinę pagalbą, sakoma pranešime.