Ukraina teigia, kad jos daliniai nėra apsupti kovų apimtame Pokrovske

Šis svarbus Ukrainos Donecko srities miestas yra įsikūręs ties pagrindiniu Ukrainos kariuomenės tiekimo maršrutu, o Maskvos akiratyje jis yra jau daugiau nei metus.
Mieste kovoja iki 300 Rusijos karių, šią savaitę nurodė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Antradienį jis aplankė karius netoli Pokrovsko ir pažadėjo daryti „viską, kas įmanoma“, kad jo kontrolė išliktų Kyjivo rankose.
Rusijos kariuomenė antradienį tvirtino, kad „stiprina priešo apsuptį“ Pokrovske, ir pareiškė šiame mieste užėmusi kelias dešimtis pastatų. Tačiau Ukrainos generalinis štabas trečiadienį pažymėjo, kad „mūsų daliniai ir divizijos nėra apsupti“.
„Imamasi priemonių siekiant užkirsti kelią priešui, kuris bando prasiskverbti“ į miestą, socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime pridūrė štabas.
„Tęsiasi aktyvus pasipriešinimas priešo pėstininkų grupuočių bandymams užimti pozicijas“, – teigė štabas.
Pokrovskas, kuriame iki karo gyveno 60 tūkst. žmonių, dabar yra beveik apleistas, virtęs nuniokota dykyne. Savaitgalį Ukraina dislokavo specialiąsias pajėgas, kad sustiprintų šio miesto gynybą.
Rusija nuo invazijos pradžios 2022 m. užėmė didelę Rytų ir Pietų Ukrainos dalį.