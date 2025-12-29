Lubinecas: rusai Pokrovske nužudė septynis civilius

„Beribis rusų žiaurumas. Jie Pokrovske nužudė septynis civilius. Tai šiandien sužinojau iš socialinių tinklų“, – teigiama įraše. Tarp žuvusiųjų yra visa šeima. Tai esą atsitiko naktį į gruodžio 21 d.
D. Lubinecas teigė, kad parašė oficialus raštus Raudonajam Kryžiui ir Jungtinėms Tautoms.
„Tai rusų karių teismas, kurį turi pamatyti visas pasaulis. Jie atėjo žudyti civilių. Toks įvykis Pokrovske nėra vienintelis. Tai tvirta sistemingos smurto taktikos, kurią rusų daliniai naudoja prieš civilius okupuotose ir netoli fronto esančiose Ukrainos teritorijose, sudedamoji dalis. Tyčinis civilių žudymas yra grubus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas ir karo nusikaltimas“, – pažymėjo D. Lubinecas.
Nebaudžiamumas už tokius nusikaltimus, anot jo, tik sukuria pagrindą jų kartojimui.