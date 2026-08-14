Ukraina užsienio muziejams perduos sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių

Pranešime ministerijos interneto svetainėje pažymima, kad tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją.
Kalbama apie karinę techniką, perimtą ar gautą atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose.
Sprendimas priimtas Ukrainos gynybos ministerijos ir Ukrainos kultūros ministerijos iniciatyva.
Perimtos karinės technikos vienetų perdavimas užsienio muziejams prisidės prie tarptautinių pastangų dokumentuoti Rusijos agresijos prieš Ukrainą padarinius, pabrėžė Gynybos ministerija.
Pirmiausia muziejai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje ir Nyderlanduose gaus perimtų T-72 tankų, skirtų demonstruoti parodose. Ši priešo technika nebetinka kovos veiksmams, neturi sprogstamųjų komponentų ir gali būti eksponuojama muziejų lankytojams užsienyje.
Pasak ministerijos, tokios parodos užsienyje padės skleisti objektyvią informaciją apie tebevykstančią Ukrainos kovą už nepriklausomybę ir pateiks tarptautinei bendruomenei apčiuopiamų karo įrodymų.
Be to, projektas prisidės prie kultūrinės diplomatijos plėtros ir bendradarbiavimo su užsienio muziejais stiprinimo.
Anksčiau Ukraina pradėjo iniciatyvą „TrophyLab“ – vyriausybinį portalą, kuris gamintojams, inžinieriams, tyrėjams, laboratorijoms ir tarptautiniams partneriams suteikia prieigą prie perimtos karinės technikos, kad šie galėtų tirti Rusijos ginkluotę, pridūrė ukrainiečių ministerija.