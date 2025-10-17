 Ukrainiečių šaltinis: Volodymyras Zelenskis Donaldui Trumpui parodė taikinių Rusijoje žemėlapius

2025-10-17 23:45
BNS inf.

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Vašingtone vykusiame susitikime JAV lyderiui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) parodė galimų smūgių taikinių Rusijoje žemėlapius, naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis Ukrainos delegacijoje.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

