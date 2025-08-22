Ukrainietis atsisako būti išduotas Vokietijai „Nord Stream“ sabotažo byloje

49-erių metų vyras, kurį Italijos prokurorai įvardijo kaip Serhijų K., o žiniasklaidoje buvo nurodyta ir jo pavardė – Kuznecovas, buvo suimtas ankstyvą ketvirtadienio rytą Italijos Riminio provincijoje.
Jis kaltinamas priklausęs ukrainiečių grupuotei, kuri 2022 metų rugsėjį padėjo sprogstamuosius įtaisus ant „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių netoli Bornholmo salos.
„Nord Stream“ projektas nuolat sulaukdavo prieštaringų vertinimų, nes leido Rusijos dujoms aplenkti Rytų Europos tranzito maršrutus, o Vokietiją padarė pernelyg priklausomą nuo pigių Maskvos energijų išteklių.
Serhijus K. yra pirmasis suimtasis šioje byloje, kuri yra politiškai jautri, atsižvelgiant į 2022 metų vasarį Rusijos pradėtą invaziją į Ukrainą ir Vakarų paramą Ukrainos pasipriešinimui.
Vyras Bolonijos teismui per vertėją pareiškė, jog atmeta Vokietijos ekstradicijos prašymą, ir nurodė, kad „Nord Stream“ sprogimų metu buvo Ukrainoje, pranešė naujienų agentūra „Ansa“.
Agentūros duomenimis, kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo 3-ąją, o iki tol vyras liks suimtas.
2022-ųjų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.
Dujotiekiai buvo atsidūrę geopolitinės įtampos centre, kadangi Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip įtariama, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.
Kai įvyko nuotėkiai, vamzdynai neveikė, tačiau juose vis tiek buvo dujų, kurios išsiveržė į paviršių ir pateko į atmosferą.
Ir Rusija, ir Ukraina griežtai neigia, kad yra kaip nors susijusios su šiais incidentais.
Vokietijos tyrėjai dėl dujotiekių sabotažo įtaria ukrainiečių kuopelę, kurią sudaro penki vyrai ir moteris. Jie iš Rostoko uosto išsinuomojo burinę jachtą „Andromeda“, kuria atgabeno sprogmenis į vamzdynų vietą Baltijos jūroje.
Jų tikslas buvo sunaikinti vamzdynus, kad ateityje Rusija negalėtų pasipelnyti iš dujų pardavimo Europai, pranešė savaitraštis „Der Spiegel“ ir kitos žiniasklaidos priemonės.
Pasak Vokietijos prokurorų, Serhijus K. panaudojo suklastotus asmens tapatybės dokumentus minėtai jachtai išsinuomoti.
Vokietijos prokurorai pernai išdavė kito ukrainiečio arešto orderį. Šis asmuo, kuris įvardytas kaip Volodymyras Z., yra nardymo instruktorius, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta buvo Lenkijoje.
Jis, kaip įtariama, buvo vienas iš narų, kurie padėjo sprogstamuosius įtaisus per operaciją, kurioje taip pat dalyvavo nardymo mokyklą valdžiusi sutuoktinių pora, pranešė visuomeninis transliuotojas ARD ir kiti žiniasklaidos šaltiniai.
Naujausi komentarai