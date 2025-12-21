Ukrainos ir JAV derybininkai Majamyje susitiks trečią dieną iš eilės

„Trečia darbo diena Jungtinėse Valstijose. Šiandien kartu su generolu leitenantu Andrijumi Hnatovu turėsime dar vieną susitikimą su amerikiečių puse“, – socialiniame tinkle rašė R. Umerovas.
„Dirbame konstruktyviai ir iš esmės. Tikimės tolesnės pažangos ir praktinių rezultatų“, – R. Umerovo įrašą kanale „Telegram“ citavo Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.
Ukrainos delegacija, vadovaujama Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus R. Umerovo, atvyko į Floridą dar vienam derybų etapui, kuris prasidėjo gruodžio 19-ąją.