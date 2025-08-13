Už „Google Chrome“ naršyklę siūloma 34 milijardai dolerių

Už „Chrome“ siūloma milijardinė suma, nurodoma ketinimų protokole, beveik dvigubai viršija „Perplexity“ vertę, kuri siekia 18 mlrd. JAV doleriu po naujausio finansavimo etapo.
„Šis pasiūlymas skirtas įgyvendinti antimonopolines priemones, atitinkančias viešąjį interesą, o „Chrome“ atsidurtų pajėgaus, nepriklausomo operatoriaus rankose, kuris orientuojasi į tęstinumą, atvirumą ir vartotojų apsaugą“, – laiške, kurį skaitė AFP žurnalistai, teigė „Perplexity“ direktorius Aravindas Srinivasas.
Šiuo metu „Google“ laukia JAV apygardos teismo teisėjo Amito Mehta‘os sprendimo, kokios antimonopolinės priemonės gali būti taikomos po to, kai pernai buvo paskelbta, jog technologijų milžinė „Google“ turi neteisėtą monopoliją paieškos internete srityje.
JAV institucijų teisininkai ragina „Google“ atsisakyti „Chrome“ naršyklės verslo, teigdami, kad dirbtinis intelektas (DI) dar labiau įtvirtins technologijų milžinės dominavimą prieigoje prie interneto.
Tačiau „Google“ tikisi, kad teisėjas neįpareigos atskirti interneto naršyklės verslo. Teismo sprendimas turėtų būti skelbiamas rugpjūčio pabaigoje.
Analitikai iš kapitalo rinkos tyrimų bendrovės „Baird“ laiške investuotojams teigė, kad „Perplexity“ itin nuvertino „Chrome“ vertę.
Pasak analitikų, „Perplexity“ jau turi su „Google Chrome“ konkuruojančią interneto naršyklę, todėl gali būti, kad San Franciske įsikūręs startuolis bando paskatinti kitas įmones pateikti savo pasiūlymus įsigyti „Chrome“ arba bando paveikti teismo sprendimą antimonopolinėje byloje.
„Google“ mano, kad JAV peržengė bylos ribas siūlydama bendrovei atsisakyti „Chrome“ ir galimai ateityje pareikalaudama parduoti mobiliųjų įrenginių operacinę sistemą „Android“.
„Google“ advokatas Johnas Schmidtleinas teisme pabrėžė, kad daugiau nei 80 proc. „Chrome“ vartotojų gyvena už JAV ribų, todėl „Google“ atsisakius interneto naršyklės verslo tai turėtų pasekmių visame pasaulyje ir niekam nuo to nebūtų geriau.
Tuo metu, kai kalbama apie galimybę atskirti „Chrome“ naršyklę nuo „Google“, su ja konkuruojančių bendrovių „Microsoft“, „ChatGPT“ ir „Perplexity“ programos naudoja generatyvinį DI ieškodamos informacijos internete ir pateikdamos ją vartotojams.
Kaip ir kitos technologijų įmonės „Google“ daug investuoja, kad būtų lydere DI srityje ir integruoja DI į savo paieškos internete ir kitas programas.
