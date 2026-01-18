Roberto Javtoko byla: naujausios žinios

Tai civilinės bylos parengiamajame posėdyje šią savaitę asociaciją įpareigojo padaryti Kauno apylinkės teismas, BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Teismas prieš tai rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių pateiktus dokumentus, o sausio 14-ąją posėdyje dalyvavo R. Javtoko advokatas Evaldas Pocevičius ir „Lietuvos krepšinio“ advokatas Andrius Būdvytis.
Vaizdo įrašo paprašė ieškovo R. Javtoko atstovas, siekiant išsiaiškinti, kaip buvo atliktas tyrimas dėl buvusio krepšininko elgesio ir kaip jam iškelta drausmės byla.
„Teismas įpareigojo pateikti (vaizdo įrašą – BNS)“, – sakė teismo atstovė.
Ieškovo atstovas taip pat prašė, kad „Lietuvos krepšinis“ teismui pateiktų R. Javtokui baudą skyrusios komisijos narių nešališkumo ir interesų deklaracijas su metaduomenimis, per pastarąjį dešimtmetį nagrinėtas drausmės bylas.
Prašymą dėl deklaracijų teismas tenkino, o dėl drausmės bylų – atmetė.
Savo ruožtu „Lietuvos krepšinio“ atstovas civilinėje byloje prašė būtinu pripažinti R. Javtoko dalyvavimą, su kuo teismas sutiko.
„Teismas pripažino ieškovo dalyvavimą būtinu, siekiant proceso ekonomiškumo“, – nurodė I. Ramanauskaitė.
Atsakovės asociacijos „Lietuvos krepšinis“ atstovas taip pat prašė prie bylos prijungti vaizdo įrašą su baudą užtraukusiu R. Javtoko pasisakymu, bylą pripažinti nevieša. Šiuos klausimus teismas išspręs atskiromis nutartimis.
Kitas posėdis šioje civilinėje byloje numatytas kovo 16-ąją. Tuomet teismas planuoja pradėti nagrinėti R. Javtoko ieškinį iš esmės.
Kaip rašė BNS, buvęs krepšininkas teismo prašo panaikinti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos pernai spalio 15-osios sprendimą ir pripažinti jį negaliojančiu.
Šiuo sprendimu minėta komisija R. Javtoką pripažino pažeidusiu etikos normas bei skyrė jam 858 eurų baudą.
R. Javtokas neigia padaręs pažeidimą, tuo metu „Lietuvos krepšinis“ jo reikalavimus laiko nepagrįstais siekiant išvengti drausminės atsakomybės, todėl prašo ieškinį visiškai atmesti.
Buvusį krepšininką asociacijos komisija nubaudė dėl jo pernai rugsėjo pasisakymų laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.
Tuomet R. Javtokas krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Vand der Horst vyrą ir vaiko tėvą pavadino „juodu“, taip pat nurodė, kad krepšininkė anksčiau „buvusi kaip ir su moterimi“.
Dėl tokių pasisakymų K. Nacickaitė-Van Der Horst kreipėsi į Etikos, drausmės ir apeliacinę komisiją, o ši R. Javtokui iškėlė drausminę bylą, kurią išnagrinėjusi skyrė minėtą baudą.
(be temos)