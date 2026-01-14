Teismas atvers Roberto Javtoko ieškinį „Lietuvos krepšiniui“

Kaip posėdžio išvakarėse BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė, posėdis vyks rašytinio proceso tvarka. Tai reiškia, kad bylos dalyviai į teismo posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja.
R. Javtokas pernai lapkritį pateiktu ieškiniu teismo prašo panaikinti atsakove įvardijamos asociacijos „Lietuvos krepšinis“ (anksčiau – Lietuvos krepšinio federacija) Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos spalio 15-osios sprendimą ir pripažinti jį negaliojančiu.
Šiuo sprendimu minėta komisija R. Javtoką pripažino pažeidusiu etikos normas bei skyrė jam 858 eurų baudą.
Anot I. Ramanauskaitės, buvusio krepšininko advokatas ieškinyje nurodė, kad R. Javtokas nesutinka su tokiu sprendimu, nes komisija neturi įgaliojimų taikyti drausmines sankcijas.
Be to, R. Javtokas neigia padaręs pažeidimą, „Lietuvos krepšinio“ komisiją kaltindamas procesiniais pažeidimais, išplėstu skundo traktavimu taikant neproporcingą sankciją, nesuteikta teise pasiaiškinti.
Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad R. Javtoko reikalavimai nepagrįsti, todėl ieškinys atmestinas pilna apimtimi.
Pasak „Lietuvos krepšinio“, nors buvęs krepšininkas po savo pasisakymų atsiprašė, tačiau jų nelaiko žeminančiais, kas rodo tai esant gynybine R. Javtoko pozicija siekiant išvengti drausminės atsakomybės.
Buvusį krepšininką „Lietuvos krepšinio“ komisija nubaudė dėl jo pernai rugsėjo pasisakymų laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“, kai R. Javtokas krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst vyrą ir vaiko tėvą pavadino „juodu“, taip pat nurodė, kad krepšininkė anksčiau „buvusi kaip ir su moterimi“.
Dėl tokių pasisakymų K. Nacickaitė-Van Der Horst kreipėsi į Etikos, drausmės ir apeliacinę komisiją, o ši R. Javtokui iškėlė drausminę bylą, kurią išnagrinėjusi jam skyrė minėtą baudą.
Naujausi komentarai