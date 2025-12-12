Teismas nusprendė, kad LRTK bauda už dezinformacijos skleidimą „Komentaras TV“ skirta teisėtai

Skelbiama, kad byloje nagrinėtas LRTK sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų sausio 31 d.–vasario 1 d. buvo atlikta bendrovės „Goruva“ rengiamos programos „Komentaras TV“ stebėseną „YouTube“ platformoje.
Stebėsenos metu LRTK nustatė, kad 2024 m. sausio 30 d. transliuotoje laidoje „Kokį planą „B“ sumąsčiusi Ukrainos vadovybė? Ir ką reiškia „Maginot linija“?“ buvo paskleista informacija, kuri atitiko Visuomenės informavimo įstatyme apibrėžtos dezinformacijos požymius.
„Programos vedėja ir pašnekovas laidoje teigė, kad VšĮ „Mėlyna ir geltona“ steigėjas Jonas Ohmanas už viešbutį „Khan Chinan“ Dnipre esą sumokėjo 5 300 JAV dolerių už vieną naktį, o remdamiesi šiuo teiginiu formavo žinią apie tariamai neskaidriai naudojamą paramą Ukrainai, „milijonus“ išleistų lėšų ir galimai „nemažai pavogtų“ pinigų. Laidoje taip pat buvo siejama, jog „kol tokie pinigų uždarbiai bus“, yra suinteresuotumas, kad karas tęstųsi“, – rašoma LRTK pranešime.
LRTK dėl šių teiginių papildomai kreipėsi į organizaciją „Mėlyna ir geltona“, kuri pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už viešbučio paslaugas buvo sumokėta 5 300 Ukrainos grivinų (apie 129 eurus), o sąskaitoje nurodyta dolerių suma atsirado dėl techninės valiutos klaidos. Tai, anot komisijos, buvo matyti ir iš prie sąskaitos prisegto fiskalinio čekio.
Įvertinusi surinktus duomenis, LRTK konstatavo, kad laidos vedėja, turėdama šiuos dokumentus, sąmoningai ignoravo faktą apie realią sumą ir valiutą, netikrino informacijos papildomais šaltiniais, nesuteikė galimybės organizacijai paaiškinti aptariamas aplinkybes.
Komisijos teigimu, skleidžiama melaginga informacija turėjo reikšmingą poveikį auditorijai, kadangi „YouTube“ kanalas „Komentaras TV“ turi apie 47,4 tūkst. sekėjų, o minėtą programą tuo metu buvo peržiūrėję daugiau nei 56 tūkst. žiūrovų.
Regionų administracinis teismas pritarė LRTK vertinimui, kad byloje nustatyti visi dezinformacijos požymiai.
„Teismas pabrėžė, kad tokiu turiniu formuojamas klaidingas įspūdis, jog parama Ukrainai renkama ir naudojama neskaidriai, skatinamas nepasitikėjimas paramą renkančiomis organizacijomis ir gyventojai demotyvuojami aukoti.Toks informacijos skleidimas šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste yra ypač pavojingas ir kursto nepagrįstas abejones paramos Ukrainai procesu“, – pažymi LRTK.
Taip pat nurodyta, kad bendrovės „Goruva“ laidoje skleidžiami teiginiai buvo pateikti kaip faktai, o ne kaip neutrali nuomonė.
Pranešama, kad Regionų administracinis teismas konstatavo, jog LRTK sprendimas priimtas laikantis Visuomenės informavimo įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, yra pagrįstas, motyvuotas ir proporcingas.
Nustatyta, kad komisijos paskirta bauda – 3 proc. nuo bendrovės „Goruva“ 2023 m. pardavimo pajamų (1,9 tūkst. eurų) – neviršija įstatyme nustatytų ribų ir atitinka pažeidimo pobūdį bei pavojingumą.
Teismas taip pat nusprendė iš „Goruvos“ organizacijos „Mėlyna ir geltona“ naudai priteisti 3 180,88 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų administracinį teismą.
