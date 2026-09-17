Vaikai ir socialiniai tinklai: kas keisis pagal naująjį ES įstatymą?

Taip pat numatoma įpareigoti bendroves užtikrinti platformų saugumą prieš jomis pradedant naudotis nepilnamečiams.
Platformoms skirtos taisyklės apims priklausomybę keliančių funkcijų draudimą. Bus draudžiamas vadinamasis nesibaigiantis slinkimas (angl. endless scrolling) bei tiesioginiai pranešimai vaikams miegant. Taip blokas stiprina pastangas apsaugoti nepilnamečius internete.
Teisėkūros pasiūlymas pateiktas praėjus dienai po to, kai Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė apie 27 šalių bloko ketinimus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o iki 15 metų amžiaus leisti tik ribotą, prižiūrimą prieigą.
Briuselis, pavadinęs šią iniciatyvą „EU KIDS Act“, keičia, kam priklauso įrodinėjimo našta, teigė U. von der Leyen.
„Dabar jie mums privalo įrodyti, kad yra saugūs“, – tvirtino politikė.
ES imtis veiksmų paskatino tyrimai, rodantys, kad socialiniai tinklai, išnaudotojai, sukčiai ir patyčias skleidžiantys asmenys kenkia vaikų fizinei bei psichinei sveikatai, o nepilnamečiai nuo tokių pavojų beveik nėra apsaugoti.
Toliau apžvelgiame, kas numatyta įstatymo projekte ir ką tai reiškia vaikams bei tėvams.
Ką siūlo ES
Pasiūlymą sudaro kelios dalys. Pirmoji – pakopinė sistema nepilnamečių prieigai prie socialinių tinklų.
15 metų ir vyresni vaikai galės susikurti socialinių tinklų paskyras, o 13–14 metų paaugliai galės turėti „mini paskyras“, kurias galės pasiekti per tėvų ar globėjų paskyrą, teigiama pasiūlyme.
Tokio tipo paskyroms būtų taikomos griežtos apsaugos priemonės, įskaitant ekrano laiko ribojimą iki vienos valandos per dieną, kad tėvai galėtų užtikrinti saugų socialinių tinklų naudojimą.
ES pabrėžė norinti tėvams suteikti galimybę viską kontroliuoti, pavyzdžiui, leidžiant nepilnamečiams naudotis vaizdo įrašų dalijimosi programėlėmis per tėvų valdomas paskyras – tėvai galėtų apriboti prieigą prie kitų paslaugų ir laiką, praleidžiamą internete.
Antrasis ramstis – užtikrinti, kad socialiniai tinklai, vaizdo įrašų dalijimosi programėlės, internetiniai vaizdo žaidimai, dirbtinio intelekto kompanionai ir pokalbių robotai būtų saugūs prieš vaikams pradedant jais naudotis.
Tai reiškia, kad bus draudžiami profiliavimu pagrįsti rekomendacijų srautai, dėl kurių vaikai pamato žalingą turinį, taip pat vartojimą skatinantys mechanizmai ir nepageidaujami nepažįstamųjų kontaktai.
ES taip pat nurodė, kad dirbtinio intelekto pokalbių robotai neturi „imituoti tarpasmeninių santykių taip, kad būtų sukuriama emocinė priklausomybė“. Tai numatyta po visame pasaulyje kilusios savižudybių bangos vaikams bendraujant su tokiais pagalbininkais.
Vaikų profiliai privalo būti privatūs pagal numatytuosius nustatymus, jų vieta, kamera ir mikrofonas turi būti išjungti, o nepilnamečiams turi būti lengva užblokuoti ar nutildyti vartotojus.
Pasiūlymas taps įstatymu tik po derybų Europos Parlamente (EP) ir su ES valstybėmis narėmis. Šis procesas gali užtrukti kelis mėnesius.
ES skaitmenines technologijas prižiūrinti EK paragino jį greitai patvirtinti, „atsižvelgiant į aiškų skubių ir visapusiškų veiksmų poreikį“.
Kaip tai veiks
Platformos privalės pateikti „atitikties planą“ EK ir nepriklausomam auditoriui, kuris įvertins bet kokią naują paslaugą ar funkciją, nurodė ES.
Jei auditorius nebus patenkintas bendrovės siūlymais, EK galės pareikalauti taisomųjų priemonių.
ES taip pat gali pradėti tyrimus dėl platformų, kurie turi būti užbaigti per 90 dienų, pridūrė ji. Už pažeidimus gali grėsti baudos iki šešių procentų metinės apyvartos – kaip ir pagal bloko galiojantį Skaitmeninių paslaugų aktą dėl internetinio turinio.
ES tuo pat metu rengiasi pristatyti amžiaus patikros programėlę, kuri užtikrintų, kad nustatytų amžiaus ribų nesulaukę vaikai negalėtų pasiekti socialinių tinklų.
Privatumo gynėjai iškėlė susirūpinimą, tačiau Briuselis tvirtina, kad programėlė nebendrins jokių duomenų su skaitmeninėmis platformomis ir pateiks tik „taip“ arba „ne“ atsakymą kriptografiniu būdu, nepateikdama jokių asmens duomenų.
Platformos neprivalo naudoti šios programėlės, tačiau privalo naudoti amžiaus patvirtinimo įrankį, kuris tikrina naujų vartotojų amžių.
Naujausi komentarai