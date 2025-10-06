Valdžioje bus milijardierius: kvepia prorusiška politika?

Skambant kultinei italų grupės dainai, milijardierius ekspremjeras Andrejus Babišas švenčia pergalę. Jo vadovaujama ANO partija Čekijos parlamento rinkimuose surinko daugiausia balsų ir užsitikrino 80 iš 200 vietų.
„Esame labai laimingi ir norėčiau padėkoti visiems, kurie atėjo balsuoti“, – sakė parlamento rinkimų nugalėtojas Andrejus Babišas.
Į parlamentą išrinktos iš viso šešios partijos, įskaitant Piratų partiją, kraštutinių dešiniųjų opozicinį judėjimą SPD ir dešiniųjų naujokus „Motoristus“. Babišas dėl paramos kalbėsis su dviem mažesnėmis dešiniųjų euroskeptikų partijomis, nes jo partijai trūks absoliučios daugumos.
„Tikrai derėsimės su SPD ir „Motoristais“ ir sieksime vienpartinės vyriausybės, vadovaujamos ANO“, – teigė A. Babišas.
Tai reiškia, kad galimai bus sudaryta vyriausybė, prisidėsianti prie populistinių, antiimigracinių jėgų Europoje stiprėjimo ir mažesnės paramos Ukrainai. Politikas jau pažadėjo atsisakyti sėkmingos Čekijos amunicijos iniciatyvos, pagal kurią nuo karo pradžios Ukrainai buvo pristatyta 3,5 mln. šaudmenų. A. Babišas susivienijo su daugeliu kraštutinių dešiniųjų partijų Europos Parlamento grupėje, siekdamas mesti iššūkį pagrindinei Europos politikos krypčiai, įskaitant perėjimą prie švaresnės energetikos. 71 metų A. Babišas palaiko gerus santykius su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu bei Slovakijos premjeru Robertu Ficu, kurie išlaikė ryšius su Maskva, nepaisydami jos invazijos į Ukrainą.
„Jis bus priklausomas nuo, be kita ko, partijos, kuri labai antieuropietiška, nori inicijuoti referendumą dėl išstojimo iš ES, nori inicijuoti referendumą dėl išstojimo iš NATO. Partijos, kuri ilgą laiką skleidė Rusijos naratyvus apie karą Ukrainoje“, – tvirtino politikos apžvalgininkas Petr Just.
Apibūdindamas save kaip taikdarį, raginantį sudaryti paliaubas Ukrainoje, A. Babišas yra žadėjęs laikytis požiūrio „pirmiausia čekai“, primenančio Amerikos prezidento Donaldo Trumpo nuostatas.
„Rinkimai baigėsi taip, kaip baigėsi, bet galėjo būti ir daug blogiau. Ir matau keletą gerų naujienų, pavyzdžiui, kad komunistai nepateko į parlamentą“, – tikino vyriškis.
Kadenciją baigiančio premjero Petro Fialos vadovaujamas aljansas rinkimuose užėmė antrą vietą.
„Susitikau su daugybe žmonių, kurie išreiškė susirūpinimą dėl to, kas gali atsitikti, jei laimės populistai, nacionalistai ir ekstremistai – o, deja, taip ir atsitiko. Artimiausiais mėnesiais ir metais būtina suteikti vilties žmonėms, kurie nenori, kad šią šalį valdytų populistai ir ekstremistai, ir pasiūlyti jiems realistišką būdą, kaip vėl nugalėti šias politines jėgas“, – aiškino P. Fiala.
A. Babišas jau susitiko su prezidentu pradėti derybų dėl naujos vyriausybės.
„Užsienyje nuolat skleidžiama neigiama informacija apie mus, ir manau, kad tai neteisinga. Jau buvau ministras pirmininkas, ir mūsų orientacija buvo aiški. Man rūpi, kad Europa būtų funkcionali, nes ekonomikos požiūriu ji nesivysto gera linkme“, –kalbėjo A. Babišas.
A. Babišui dar teks įveikti kliūtis kelyje į premjero postą – politikas susiduria su interesų konfliktu kaip chemijos ir maisto pramonės koncerno savininkas, be to, jam gresia teismas dėl Europos Sąjungos subsidijų pasisavinimo.
