Valdžios negarantavusi AfD pergalė: ko laukti toliau?

Šis rezultatas kraštutinių dešiniųjų partiją vienoje iš Vokietijos žemių priartino prie valdžios labiau nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Tačiau AfD neužsitikrinus absoliučios daugumos, kol kas neaišku, kas šioje daugiausia kaimiškoje 2,1 mln. gyventojų turinčioje žemėje galiausiai formuos vyriausybę.
Naujienų agentūra „dpa“ apžvelgia, ko galima laukti toliau.
Kokie buvo rinkimų rezultatai?
AfD sekmadienio rinkimus laimėjo didele persvara – surinko kiek mažiau nei 44 proc. balsų ir žemės parlamente užsitikrino 39 iš 83 mandatų.
Iki 42 mandatų, kurių reikia norint valdyti vienai, partijai pritrūko trijų.
Žemės ministro pirmininko Sveno Schulze krikščionys demokratai (CDU) liko antroje vietoje, surinkę kiek daugiau nei 17 proc. balsų. „Kairieji“, „Žalieji“ ir centro kairės socialdemokratai (SPD) surinko po maždaug 9 proc.
Populistinis „Sahros Wagenknecht aljansas“ (BSW) nedidele persvara įveikė 5 proc. barjerą, būtiną norint patekti į žemės parlamentą.
Kaip AfD tikisi ateiti į valdžią?
AfD sąrašo lyderis Ulrichas Siegmundas teigia sieksiantis kitų parlamentinių frakcijų ir pavienių parlamentarų paramos.
Jis teigė norintis Saksonijos-Anhalto parlamente kuo greičiau suburti „stabilią daugumą, kuria galėtume pasikliauti“, nors pripažino, kad šis procesas gali užtrukti kelias savaites.
Tačiau U. Siegmundas pabrėžia, kad derybose turi būti vadovaujamasi nuostata, jog pagrindinės AfD pozicijos, be kita ko, migracijos ir vidaus saugumo klausimais, būtų įgyvendintos „šimtu procentų“.
Rinkimų naktį jis pripažino nematantis nė vieno potencialaus partnerio, kuris būtų pasirengęs tokiu mastu paremti jo partijos programą.
Ar CDU parlamentarai galėtų pereiti į AfD?
Jau kelis mėnesius spėliojama, kad pavieniai CDU parlamentarai galėtų pereiti į AfD pusę.
Kai kurie AfD politikai tvirtina, kad su CDU žemės parlamento nariais buvo kalbėtasi apie galimą jų perėjimą. Tačiau konkrečių pavardžių jie nenurodė ir nėra jokių požymių, kad tai artimiausiu metu įvyks.
Bet kuriam į AfD perėjusiam CDU politikui taip pat tektų atlaikyti didelį politinį ir visuomenės spaudimą.
Ar AfD galėtų kliautis BSW?
Galbūt.
Buvusios „Kairiųjų“ politikės Sahros Wagenknecht įkurtas BSW propaguoja kairiąją ekonominę politiką, tačiau laikosi griežtos pozicijos migracijos klausimais ir prieštarauja Vokietijos paramai Ukrainai.
BSW sąrašo lyderis Saksonijoje-Anhalte Thomas Schulze pirmadienį pakartojo, kad partija galėtų padėti AfD kandidatui tapti žemės ministru pirmininku per lemiamą trečiąjį balsavimą parlamente tiesiog susilaikydama.
Tačiau U. Siegmundas apie BSW kalbėjo menkinamai ir vadino šią partiją problemos dalimi, o ne jos sprendimu.
Ar AfD galėtų suformuoti mažumos vyriausybę?
AfD bendrapirmininkis Tino Chrupalla iškėlė galimybę suformuoti BSW toleruojamą mažumos vyriausybę, o dėl atskirų politikos sprendimų AfD parlamente ieškotų skirtingų daugumų.
Tokį modelį jis pavadino demokratiškai teisėtu ir potencialiai įgyvendinamu.
U. Siegmundas tokią galimybę vertino skeptiškiau ir teigė nenorintis „politinių žaidimų“, dėl kurių jo vyriausybė negalėtų kliautis parlamento parama.
Ar CDU galėtų toliau vadovauti žemės vyriausybei?
Galbūt.
Sekmadienio vakarą U. Siegmundas užsiminė apie galimybę rengti naujus rinkimus, jei nepavyktų suformuoti vyriausybės, nors žemės parlamentui paleisti reikėtų papildomų procedūrų ir pakankamos parlamentarų paramos.
Saksonijos-Anhalto konstitucijoje numatyti keli būdai surengti pirmalaikius rinkimus. Be kita ko, parlamentarai gali balsuoti už parlamento kadencijos nutraukimą anksčiau laiko.
Ar vadovavimą žemės vyriausybei vis dar galėtų tęsti CDU?
Matematiškai – taip. Politiškai tai būtų itin sudėtinga.
Norint neleisti AfD patekti į vyriausybę, turėtų bendradarbiauti visos kitos penkios parlamente atstovaujamos partijos – CDU, SPD, „Žalieji“, „Kairieji“ ir BSW.
Toks penkių partijų susitarimas būtų itin neįprastas ir dėl jo būtų sunku susiderėti.
Be to, CDU yra oficialiai priėmusi sprendimus, kuriais atmetamos koalicijos ar panašus bendradarbiavimas tiek su AfD, tiek su „Kairiaisiais“.
„Kairieji“ pareiškė galintys suteikti neformalią paramą, jei būtų padaryta politinių nuolaidų, o BSW per rinkimų kampaniją nedviprasmiškai žadėjo pašalinti CDU iš valdžios.
Kas bus toliau?
Artimiausiomis dienomis parlamentinės frakcijos surengs pirmuosius posėdžius.
Pagal žemės konstituciją naujai išrinktas parlamentas turi susirinkti ne vėliau kaip per 30 dienų po rinkimų, taigi iki spalio 6 d.
Dabartinio žemės ministro pirmininko ir ministrų kadencijos oficialiai baigiasi susirinkus naujajam parlamentui, tačiau jie privalo laikinai toliau eiti pareigas, kol jas perims jų įpėdiniai.
Konkretaus termino naujam žemės ministrui pirmininkui išrinkti nėra.
Kaip renkamas žemės ministras pirmininkas?
Žemės ministrą pirmininką parlamentarai renka slaptu balsavimu.
Per pirmąjį balsavimą kandidatui reikia absoliučios visų parlamento narių balsų daugumos.
Jei nė vienam kandidatui nepavyksta jos surinkti, per septynias dienas turi būti surengtas dar vienas balsavimas pagal tas pačias taisykles.
Jei ir šis balsavimas būna nesėkmingas, parlamentas turi dar 14 dienų nuspręsti, ar save paleisti ir surengti naujus rinkimus.
Jei parlamentarai atmeta parlamento paleidimą, nedelsiant turi būti surengtas dar vienas balsavimas. Šiame etape kandidatui pakanka atiduotų balsų daugumos.
Ši paskutinė nuostata gali tapti lemiama: BSW ar kitiems parlamentarams susilaikius, kandidatas potencialiai galėtų pradėti eiti pareigas neužsitikrinęs absoliučios parlamento daugumos paramos.
Naujausi komentarai