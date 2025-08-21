Vance'as: garantuojant Ukrainos saugumą, Europa turi prisiimti liūto dalį

Trečiadienio vakarą „Fox News“ laidoje „Ingraham Angle“ J. D. Vance'o buvo paklausta apie saugumo garantijas Ukrainai ir Europos įsitraukimo mastą, šios temos buvo aptartos per pastarąją savaitę vykusius aukšto lygio susitikimus, siekiant užbaigti karą.
„Nemanau, kad turėtume prisiimti šią naštą“, – sakė J. D. Vance'as.
„Tai jų žemynas. Tai jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė, kad jie turės imtis veiksmų“, – sakė viceprezidentas.
Jis taip pat sakė, kad Vašingtonas padės užbaigti konfliktą, tačiau Europos šalys turi vadovauti saugumo susitarimams. Konkretesnės informacijos J. D. Vance‘as nepateikė.
„Jungtinės Valstijos yra atviros pokalbiui, bet mes neprisiimsime jokių įsipareigojimų, kol neišsiaiškinsime, ko reikės karui sustabdyti“, – sakė jis.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas Aliaskoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o pirmadienį Vašingtone priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
D. Trumpas teigė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu ir priimti kai kurias Vakarų saugumo garantijas Ukrainai, tačiau Kyjivas ir Vakarų sostinės šiuos pažadus vertina itin atsargiai, daugelis aplinkybių ir toliau labai miglotos.
V. Zelenskis ketvirtadienį teigė, kad galėtų susitikti su V. Putinu tik sąjungininkėms susitarus dėl saugumo garantijų, kurios atgrasytų Rusiją nuo būsimų atakų, „architektūros“.
Jo pasisakymas paskelbtas Rusijai naktį paleidus šimtus dronų ir raketų į Ukrainą – tai buvo didžiausias apšaudymas nuo liepos vidurio, per jį žuvo vienas ir buvo sužeista daug žmonių.
Trečiadienį Maskva sumenkino V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo tikimybę artimiausiu metu ir pareiškė norinti būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.