Vance‘as: Iranas negaus iš JAV nė vieno dolerio

„Mes jiems neduosime Amerikos pinigų, nė vienas doleris iš JAV lėšų nebus skirtas Iranui“, – sakė jis JAV laidoje „Good Morning America“. Iš esmės kalba esą eina apie sankcijų sušvelninimą. Jei Teheranas, pavyzdžiui, atsisakys savo smarkiai prisodrinto urano atsargų arba leis atlikti patikrinimą, kad JAV galėtų būti tikros, jog Iranas nekuria branduolinio ginklo, sankcijos bus panaikintos.
„Taigi čia iš tikrųjų kalbama apie tai, kad, jei iraniečiai elgsis teisingai, jiems bus atvertas kelias į pasaulio ekonomiką“, – pabrėžė JD Vance‘as.
Viceprezidentas pareiškė, kad susitarimas bus paskelbtas dar šią savaitę. Bendrąjį susitarimą planuojama pasirašyti penktadienį. Elektroniniu būdu jis esą jau pasirašytas sekmadienį. Tačiau JD Vance‘as nepasaką, kas konkrečiai padėjo parašus iš JAV ir Irano pusės.
Po kelias savaites trukusių derybų JAV ir Iranas sekmadienį pasiekė susitarimą, apie kurio turinį kol kas žinoma nedaug. Daugelis šį susitarimą vertina kaip tarpinį žingsnį diplomatiniame procese, kuriame dar laukia daug kliūčių.
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