Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tablečių savitarnos spintelė

Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyvisčių vadinamą „abortomatu“, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai.
„Tai feministinė intervencija, skirta parodyti, kaip viskas yra apversta aukštyn kojomis“, – sakė Kinga Jelinska, fondo „Women Help Women“ vadovė ir iniciatyvos „Abortion Dream Team“ bendraįkūrėja.
„Mes nuolat mąstome, kaip abortų paslaugas padaryti lengvesnes, prieinamesnes, draugiškesnes ir labiau orientuotas į žmogų“, – pridūrė ji.
Pasirinkta vieta – priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusį pažadų sušvelninti griežtus šalies abortų įstatymus, – yra sąmoningai simboliška.
Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika – ji suteikia moterims prieigą prie išteklių, įskaitant tabletes, ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą.
Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais: kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.
2020 m. Konstitucinio Tribunolo sprendimu nustatyta, kad sunkūs vaisiaus apsigimimai nėra teisėtas pagrindas abortui. Iki šio sprendimo 98 proc. teisėtų abortų Lenkijoje buvo atliekami dėl šios priežasties.
Nauji ribojimai sukėlė protestų bangą visoje šalyje. Tai tapo didžiausiomis masinėmis demonstracijomis Lenkijoje nuo 1989 m. antikomunistinio judėjimo laikų.
Nacionalinio sveikatos fondo (NFZ) ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto duomenimis, pirmąjį 2025 m. pusmetį Lenkijoje atlikti tik 846 teisėti abortai.
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