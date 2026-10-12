Varšuvos saugumo forume bus eksponuojami numušti „šahedai“ su Vakarų elektronikos komponentais

Organizatorių teigimu, paroda siekiama tarptautinei auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip JAV, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą.
Tą pačią dieną Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha prie eksponuojamo drono surengs spaudos konferenciją.
Be to, NAKO Varšuvoje surengs diskusiją „Karas dviem frontais: kaip Vakarų technologijos stiprina priešą“. Joje bus nagrinėjama, kaip Vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos.
Diskusijoje, be kitų asmenų, dalyvaus buvęs JAV specialusis atstovas Ukrainai Keithas Kelloggas, buvęs JAV ambasadorius Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO) Michaelas Carpenteris, ES specialusis įgaliotinis sankcijų klausimais Davidas O'Sullivanas ir buvęs Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace'as.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį dalyvaus spalio 12–13 d. vyksiančiame 2026 m. Varšuvos saugumo forume.