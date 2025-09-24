Vašingtonas veda derybas su Argentina dėl paramos šalies Centriniam bankui

„Iždo departamentas šiuo metu derasi su Argentinos pareigūnais dėl 20 mlrd. dolerių (17,03 mlrd. eurų) vertės apsikeitimo sandorių linijos su Centriniu banku“, – socialiniuose tinkluose nurodė JAV iždo sekretorius.
Apie tai paskelbta po to, kai antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė derybas su savo kolega iš Argentinos ir sąjungininku Javieru Milei.
Po susitikimo D. Trumpas pareiškė nemanantis, kad ekonominių sunkumų patiriančiai Pietų Amerikos šaliai reikia finansinės pagalbos.
„Mes jiems padėsime, bet nemanau, kad jiems reikia finansinės pagalbos. Jis atlieka fantastišką darbą“, – sakė D. Trumpas apie savo dešiniojo sparno sąjungininką J. Milei, kuris save apibūdina kaip „anarchistą kapitalistą“.
