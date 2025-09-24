 Vašingtonas veda derybas su Argentina dėl paramos šalies Centriniam bankui

2025-09-24 16:27
BNS inf.

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas trečiadienį nurodė, kad Vašingtonas veda derybas su Buenos Airės dėl apsikeitimo sandorių linijos, suteikiančios Argentinai prieigą prie dolerių.

Vašingtonas veda derybas su Argentina dėl paramos šalies Centriniam bankui / Scanpix nuotr.

„Iždo departamentas šiuo metu derasi su Argentinos pareigūnais dėl 20 mlrd. dolerių (17,03 mlrd. eurų) vertės apsikeitimo sandorių linijos su Centriniu banku“, – socialiniuose tinkluose nurodė JAV iždo sekretorius.

Apie tai paskelbta po to, kai antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė derybas su savo kolega iš Argentinos ir sąjungininku Javieru Milei.

Po susitikimo D. Trumpas pareiškė nemanantis, kad ekonominių sunkumų patiriančiai Pietų Amerikos šaliai reikia finansinės pagalbos.

„Mes jiems padėsime, bet nemanau, kad jiems reikia finansinės pagalbos. Jis atlieka fantastišką darbą“, – sakė D. Trumpas apie savo dešiniojo sparno sąjungininką J. Milei, kuris save apibūdina kaip „anarchistą kapitalistą“. 

Šiame straipsnyje:
Argentina
JAV
finansinė pagalba

