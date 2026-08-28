Venesuela: nuvertus Maduro režimą baimės mažiau, bet ekonominiai sunkumai tęsiasi

Ši Pietų Amerikos šalis tebėra įklimpusi į krizę: nepaisant laikinosios vyriausybės pastangų įgyvendinti reformas, paprastiems žmonėms vis dar įprasta gauti menkus atlyginimus ir mokėti milžiniškas kainas už maistą.
Marbelisa Daliz ir jos vyras Arlindo Da Silva turi konditerijos parduotuvę, kurios veiklą nuolat temdo hiperinfliacija ir elektros tiekimo pertrūkiai.
Po N. Maduro nušalinimo „turėjome daug lūkesčių ir džiaugsmo, – AFP pasakojo M. Daliz, skubėdama paruošti maistą klientui ir stengdamasi suspėti iki kito elektros dingimo. – Deja, realybė mus sugniuždė.“
54 metų konditerė neketina atsisakyti savo verslo, nors vos suduria galą su galu iš menkų pelno maržų. „Ekonomika – tikra katastrofa“, – sakė ji. – Tikiuosi, kad kada nors tai praeis ir mes vėl pakilsime.“
Kainos „žudo“ venesueliečius
Dėl milžiniško bolivaro nuvertėjimo Venesuelos ekonomika nuo 2019 m. iš esmės patiria dolerizaciją.
Daugelis tikėjosi dolerių antplūdžio po JAV operacijos, per kurią buvo nuverstas N. Maduro, tačiau metinė bolivarų infliacija siekia beveik 575 proc.
Kainų kilimas „žudo“ venesueliečius, teigė aktyvistė Zaida Mujica.
61 metų N. Mujica AFP sakė, kad turėjo „didelių vilčių dėl JAV veiksmų, kai jie pašalino Nicolą Maduro“.
„Jie pašalino diktatorių, bet ne diktatūrą“, – sakė ji, pridurdama, kad „neįvyko nieko, kas būtų naudinga žmonėms“.
Laikinoji vadovė Delcy Rodriguez, buvusi N. Maduro viceprezidentė, faktiškai valdo būdama Vašingtono įtakoje.
Ji atvėrė keletą sektorių užsienio ir privačiam kapitalui, o oficialūs duomenys rodo, kad nuo sausio mėnesio kasdienė naftos gavyba padidėjo beveik 29,8 proc.
„Politiniai pokyčiai buvo nepaprastai svarbūs... tačiau to nepakanka, kad būtų užtikrintas makroekonominis stabilumas ir augimas“, – teigė Aukštesniųjų valdymo studijų instituto (IESA) profesorius Jose Manuelis Puente.
Kol Venesuela išlaikys „aukščiausią infliaciją pasaulyje“, sakė jis, tol jos problemos niekur nedings.
„Vos išgyvename“
Javieras Chaconas ir jo žmona Delia sausio 3 d. savo namuose šventė N. Maduro suėmimą, bijodami represijų, kurios buvo būdingos jo 13 metų valdymui.
„Žinoma, manėme, kad įvyks pokyčiai“, – sakė Javieras AFP triukšmingoje „Quinta Crespo“ turgavietėje Karakase. „Deja, Venesueloje mes vos išgyvename“, – sakė 44 metų siuvėjas.
Jau ir taip sudėtinga padėtis dar pablogėjo, kai birželio 24 d. per vieną minutę Venesuelos šiaurėje įvyko du žemės drebėjimai. Nelaimė nusinešė daugiau nei 6 500 žmonių gyvybių, dar tūkstančius sužeidė ir sunaikino šimtus pastatų.
40 metų prekiautojos Carmen Ramirez, Karakaso turguje pardavinėjančios higienos prekes, namai dėl žemės drebėjimų smarkiai nukentėjo.
„Reikia išeiti į gatves ir toliau kovoti“, – sakė C. Ramirez, rūšiuodama prekes pikapo kėbulo gale.
„Monstras vis dar gyvas“
Konditerė M. Daliz atkreipė dėmesį į vieną svarbų skirtumą: žmonės mažiau bijo nei N. Maduro valdymo laikais, kai šis, po ginčytinos pergalės 2024 m. rinkimuose, ėmėsi masinių represijų prieš oponentus.
Tai – priežastis švęsti, sakė ji, ore sklindant šviežių kepinių kvapui. „Anksčiau aš net nedrįsau „Instagrame“ skelbti jokio įrašo apie politiką, – sakė ji. – O dabar drįstu. Dabar rašau: „Kaip gerai, kad Maduro nebėra!“
Nuo tada, kai valdžią perėmė D. Rodriguez, mokytojai, sveikatos sistemos darbuotojai, politinių kalinių artimieji ir net kairiųjų pažiūrų aktyvistai viešose vietose rengia eitynes, reikalaudami savo teisių.
Laikinoji vyriausybė taip pat dalyvauja JAV remiamose politinio pereinamojo laikotarpio derybose su atrinktais opozicijos atstovais, siekiant galiausiai surengti rinkimus.
Tačiau ne visi jaučiasi ramiau.
Vyriausybė „toliau laiko žmones kalėjime už kitokias nuomones“, – sakė 56 metų buvęs politinis kalinys Jerry Ostosas, išleistas į laisvę kovo mėnesį.
J. Ostosas kalėjo dvejus metus už tai, kad iškėlė prieš N. Maduro nukreiptą transparantą, ir kas mėnesį privalo pasirodyti teisme, nes jam vis dar iškelti kaltinimai pasikėsinimu.
Vyriausybė teigia, kad nuo sausio mėnesio paleido 1 046 politinius kalinius, tačiau nevyriausybinė organizacija „Foro Penal“ tvirtina, kad už grotų tebėra beveik 400 žmonių.
„Monstras vis dar gyvas“, – sakė J. Ostosas.
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