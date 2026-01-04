Venesuelos kariuomenė pripažino viceprezidentę Delcy Rodriguez laikinąja šalies vadove

Tvyrant netikrumui po dramatiško kairiųjų prezidento suėmimo, gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas (Vladimiras Padrinas Lopesas), regis, palaikė D. Rodriguez, kurią JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įvardijo kaip asmenį, su kuriuo Vašingtonas galėtų bendradarbiauti.
V. Padrino Lopezas per televiziją perskaitė pareiškimą, kuriame pritarė Aukščiausiojo Teismo nutarčiai, kuria D. Rodriguez 90 dienų eis laikinojo prezidento pareigas.
Jis taip pat paragino venesueliečius grįžti į kasdienį gyvenimą, kalbėdamas praėjus mažiau nei dviem dienoms po JAV operacijos Karakase, per kurią specialiosios pajėgos sulaikė N, Maduro ir jo žmoną.
V. Padrino Lopezas JAV veiksmus pasmerkė tai kaip „bailų pagrobimą“ ir teigė, kad kai kurie N. Maduro asmens sargybiniai buvo šaltakraujiškai nužudyti. Venesuelos pusėje taip pat žuvo kai kurie kariškai bei civiliai gyventojai.
Venesuelos pareigūnai kol kas nepaskelbė oficialaus JAV operacijų metu sužeistų ar žuvusių žmonių skaičiaus.
Sekmadienį Karakaso gatvėse buvo tuščia ir tylu. Dauguma įmonių buvo uždarytos, o kai kuriuose turguose ir vaistinėse nusidriekė neilgos eilės.
„Raginu Venesuelos žmones artimiausiomis dienomis atnaujinti visų rūšių veiklą – ekonominę, darbo ir švietimo“, – sakė V. Padrino Lopezas.
„Tėvynė privalo laikytis savo konstitucinio kurso", – pridūrė jis.
Naujausi komentarai