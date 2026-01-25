Venesuela tikisi naftos gavybos augimo, laikinoji lyderė ragina derėtis su opozicija

Laikinoji šalies prezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) praėjusią savaitę pasiūlė įstatymų reformas, o ketvirtadienį jos buvo priimtos per pirmąjį skaitymą parlamente, kuriam vadovauja jos brolis.
Analitikai teigia, kad reformos, kurias tikimasi galutinai priimti kitą savaitę, buvo parengtos spaudžiant Vašingtonui po sausio 3-iąją įvykusio JAV karinio reido, per kurį buvo nuverstas prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras).
„Turėjome įstatymą (...), kuris neatitiko to, ko mums reikėjo kaip pramonei“, – sakė PDVSA vadovas Hectoras Obregonas (Hektoras Obregonas).
Siūlomos Angliavandenilių įstatymo reformos atnaujintų naftos pramonės teisinę bazę, „kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas privatiems investuotojams“, sakė H. Obregonas Puerto La Kruso naftos perdirbimo gamykloje rytų Venesueloje.
Ši Pietų Amerikos šalis per dieną pagamina apie 1,2 mln. barelių naftos, teigia valdžios institucijos, ir joje sutelkta apie penktadalis pasaulio naftos atsargų.
Daugelį metų trukęs blogas valdymas ir korupcija sumažino gavybą nuo daugiau nei 3 mln. barelių per dieną piko tūkstantmečio pradžioje iki istorinio minimumo – 350 tūkst. barelių per dieną 2020 metais.
Jei įstatymas bus priimtas, jis panaikins dešimtmečius trukusią valstybės kontrolę Venesuelos naftos sektoriuje, kurią šio amžiaus pirmojo dešimtmečio viduryje sugriežtino velionis N. Maduro mentorius, ugningasis socialistų lyderis Hugo Chavezas (Hugas Čavesas).
Susitaikymas su opozicija
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) neslepia susidomėjimo Venesuelos nafta. Jo administracija atvirai pareiškė, kad perima šalies žalios naftos pardavimus.
D. Rodriguez šią savaitę paskelbė, kad šalis gavo pradinį 300 mln. JAV dolerių pavedimą po to, kai Jungtinės Valstijos pardavė jos naftą.
Ji taip pat šeštadienį kalbėjo apie dialogo su Venesuelos opozicija pradžią siekiant „bendros gerovės“.
„Venesueloje siekiant taikos negali būti jokių politinių ar partinių nesutarimų“, – per valstybinę televiziją sakė D. Rodriguez, kalbėdama iš pajūryje įsikūrusios La Gvairos valstijos.
„Nepaisydami skirtumų, turime kalbėtis vieni su kitais su pagarba. Nepaisydami skirtumų, turime susivienyti ir pasiekti susitarimų“, – pridūrė ji.
Angliavandenilių įstatymo projekte numatyta, kad Venesueloje įsikūrusios privačios bendrovės, pasirašiusios sutartis, galės išgauti naftą, o tai ryškiai skiriasi nuo ankstesnio valstybės dominavimo šalies naftos gavybos srityje.
„Pagrindinė angliavandenilių įstatymo ir jo reformos idėja – padidinti naftos gavybą“, – sakė Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas (Chorchė Rodrigesas).
„Koks pagrindinis tikslas? Prisitaikyti prie situacijos, kuri leistų mums išgauti naftą iš žemės, priklausančios visoms Venesuelos moterims ir vyrams“, – teigė jis.
Naujausi komentarai