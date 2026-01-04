Trumpas: naujoji Venesuelos lyderė sumokės didelę kainą, jei nedarys to, kas teisinga

„Jei ji nedarys to, kas teisinga, jai teks sumokėti labai didelę kainą, tikriausiai didesnę nei Maduro“, – duodamas trumpą interviu leidiniui „The Atlantic“ sakė D. Trumpas.
Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
Vėliau paskelbta, kad N. Maduro buvo atvežtas į kalėjimą Niujorke, kur laukia teismo, kur jam turėtų pateikti kaltinimai dėl narkotikų kontrabandos ir neteisėto ginklų laikymo.
D. Trumpo administracija teigia esanti pasirengusi bendradarbiauti su likusia N. Maduro vyriausybės dalimi tol, kol bus pasiekti Vašingtono tikslai, įskaitant prieigos prie JAV investicijų į milžiniškus Venesuelos naftos išteklius atvėrimą.
D. Trumpo perspėjimas pasirodė, Venesuelos Aukščiausiajam Teismui ir kariuomenės pareigūnams patvirtinus D. Rodriguez laikinąja prezidente.
Po JAV reido sostinėje Karakase šeštadienį ji pareiškė, kad N. Maduro yra vienintelis teisėtas šalies lyderis ir kad „mes esame pasirengę ginti savo gamtos išteklius“
D. Trumpas šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „valdys“ Venesuelą.
Jis sakė „The Atlantic“, kad šios valstybės „atstatymas ir režimo pasikeitimas – kad ir kaip tai vadintumėte – yra geriau nei tai, ką turite dabar“.
„Atstatymas Venesuelos atveju nėra blogas dalykas, – sakė jis. – Šalis išgyvena pragarą. Tai žlugusi šalis. Tai visiškai žlugusi šalis. Tai šalis, kurioje visais atžvilgiais yra katastrofa.“
79-erių respublikonas taip pat pakartojo savo dažnai kartojamą reikalavimą, kad Grenlandija – autonominė teritorija, priklausanti NATO sąjungininkei Danijai – taptų Jungtinių Valstijų dalimi.
Paklaustas, ką JAV kariniai veiksmai Venesueloje reiškia Grenlandijai, D. Trumpas „The Atlantic“ atsakė: „Jie patys turės tai pamatyti. Aš tikrai nežinau.“
„Bet Grenlandija mums tikrai reikalinga. Mums jos reikia gynybai", – pridūrė jis.
Naujausi komentarai