Trumpas: JAV šeimininkauja Venesueloje

Laikinoji Venesuelos vadovė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) tuo pačiu metu pareiškė esanti pasirengusi bendradarbiauti su D. Trumpo administracija ir prašė JAV vadovo palaikyti subalansuotus ir pagarbius santykius.
D. Trumpas sulaukė aštrių klausimų dėl savo pakartotinių teiginių, kad po JAV karinės operacijos, kurios metu šeštadienio rytą buvo sulaikyti N. Maduro ir jo žmona, Venesueloje dabar šeimininkauja Vašingtonas.
N. Maduro pirmadienį turėtų pasirodyti Niujorko teisme, kur jam bus pateikti federaliniai kaltinimai dėl prekybos narkotikais.
„Mes bendraujame su žmonėmis, kurie ką tik prisiekė. Neklauskite manęs, kas vadovauja, nes aš jums duosiu atsakymą, ir jis bus labai prieštaringas“, – žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, paklaustas, ar kalbėjosi su D. Rodriguez.
Paklaustas, ką turi omenyje, D. Trumpas atsakė: „Tai reiškia, kad mes vadovaujame.“
D. Trumpo administracija teigia esanti pasirengusi bendradarbiauti su likusia N. Maduro vyriausybės dalimi, jei tik bus pasiekti Vašingtono tikslai, ypač sudarant sąlygas JAV investicijoms į didžiulius Venesuelos naftos rezervus.
Paklaustas, ar operacija buvo susijusi su nafta, ar su režimo pakeitimu, D. Trumpas atsakė: „Tai susiję su taika žemėje.“
„Sugriuvusi šalis“
JAV prezidentas teigė, kad rinkimų Venesueloje teks palaukti.
„Mes juos surengsime, sutvarkysime, surengsime rinkimus tinkamu laiku, bet svarbiausia, ką reikia sutvarkyti, yra tai, kad tai sugriuvusi šalis“, – sakė jis.
D. Trumpas taip pat griežtai kreipėsi į kitus JAV priešininkus, pareikšdamas, kad Kolumbijos lyderis „neilgai tą darys“, komunistų valdoma Kuba yra „pasirengusi žlugti“ ir kad Irano vadovybei bus „smarkiai suduota“, jei bus žudomi protestuotojai.
D. Trumpas anksčiau grasino, kad D. Rodriguez brangiai sumokės, jei nebendradarbiaus su Jungtinėmis Valstijomis.
Venesuelos opozicijos veikėjas Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija) sekmadienį iš tremties Ispanijoje paskelbtame „Instagram“ įraše teigė, kad N. Maduro suėmimas yra „svarbus žingsnis, bet nepakankamas“, kad krizės ištikta šalis sugrįžtų į normalias vėžes.
E. Gonzalezas Urrutia paragino patvirtinti 2024 metų rinkimų, kuriuos, jo teigimu, laimėjo, rezultatus ir paleisti visus politinius kalinius, siekiant užtikrinti „demokratinę pereigą“.
Tuo metu Venesuelos gyventojai ruošiasi politinėms pasekmėms po stulbinančio reido, kurio metu JAV komandosai, remiami naikintuvų ir karinio jūrų laivyno pajėgų, sučiupo N. Maduro.
Gyventojai laukė eilėse, kad apsipirktų maisto prekių parduotuvėse, o kaukėti ir smarkiai ginkluoti policininkai, kurie buvo pastebėti ankstesnę dieną, dingo, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentai.
Tačiau sekmadienį Karakase mitingavo apie 2 tūkst. N. Maduro šalininkų, įskaitant šautuvais ginkluotus vyrus ant motociklų, minios šaukė ir mojavo Venesuelos vėliavomis.
Venesuelos kariuomenė paskelbė pripažinusi D. Rodriguez, buvusią N. Maduro viceprezidentę, laikinąja prezidente ir paragino nusiraminti.
Venesuelos ligoninės atsisakė atskleisti per išpuolius žuvusių ar sužeistų žmonių skaičių.
Viena gydytojų grupė AFP pranešė, kad žuvo apie 70 žmonių ir 90 buvo sužeisti. Karinis šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga, teigė, kad žuvusiųjų yra mažiausiai penkiolika.
Tačiau Havana pranešė, kad per JAV reidą žuvo 32 kubiečiai. D. Trumpas teigė, kad žuvo „daug“ N. Maduro saugumo pajėgų narių kubiečių.
Kas vadovaus Venesuelai?
Nepaisant sėkmingos JAV operacijos, kilo klausimų dėl D. Trumpo strategijos Venesueloje.
Šeštadienį D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „valdys“ šią maždaug 30 mln. gyventojų turinčią Pietų Amerikos šalį.
Tačiau sekmadienį valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) pabrėžė, kad Vašingtonas nesiekia visiško režimo pasikeitimo ar rinkimų.
Jungtinės Valstijos kovoja su narkotikų prekeiviais, „o ne kariauja prieš Venesuelą“, NBC laidoje „Meet the Press“ sakė M. Rubio.
Tačiau jis teigė, kad Karibuose liks didelis JAV karinio jūrų laivyno kontingentas, siekiant įgyvendinti Venesuelos naftos eksporto blokadą ir pasinaudoti „didžiuliu svertu“.
Kapitolijaus kalvoje netylant klausimams, vienas administracijos pareigūnas AFP sakė, kad M. Rubio pirmadienį susitikimuose su įstatymų leidėjais aptars Venesuelos reikalą.
D. Trumpas aiškiai pareiškė, kad Vašingtonas ketina diktuoti Venesuelos politiką, daugiausia dėmesio skirdamas prieigos prie didžiulių naftos atsargų užtikrinimui.
N. Maduro, save socialistu vadinantis politikas, daugiau nei dešimtmetį geležiniu kumščiu valdė Venesuelą, o virtinė rinkimų, daugelio manymu, buvo suklastoti. Jis atėjo į valdžią po savo charizmatiškojo mentoriaus Hugo Chavezo (Hugo Čaveso) mirties.
Pasirodžius žiniai apie N. Maduro suėmimą, užsienyje gyvenantys venesueliečiai mojavo vėliavomis ir šventė aikštėse nuo Madrido iki Santjago.
Apie 8 mln. venesueliečių pabėgo nuo skurdo ir politinės priespaudos savo tėvynėje.
