Vengrija balsavo už įstatymo nuostatų prieš LGBTIQ panaikinimą

Parlamentas įstatymo projektą priėmė 139 balsais „už“ ir 51 „prieš“. Tai žymi pirmą reikšmingą V. Orbano apribojimų, nukreiptų prieš LGBTIQ bendruomenę, panaikinimą nuo gegužės, kai valdžią perėmė proeuropietiškas ministras pirmininkas Peteris Magyaras.
Užuot draudęs seksualinės ir lytinės įvairovės „vaizdavimą“ ar „propagavimą“ vaikams prieinamame turinyje, naujasis įstatymas sieks apsaugoti asmenis iki 18 metų nuo medžiagos, galinčios „rimtai pakenkti vaiko fiziniam, intelektualiniam, emociniam ar moraliniam vystymuisi“.
P. Magyaras triuškinamai laimėjo balandį vykusius rinkimus ir nutraukė 16 metų trukusį V. Orbano valdymą. Buvęs premjeras laikėsi vienos griežčiausių Europoje pozicijų LGBTIQ teisių atžvilgiu.
„Tai, kad panaikinami LGBTQ turinio prieigos ribojimai, neabejotinai yra svarbus ir teigiamas žingsnis į priekį“, – AFP teigė Tamasas Dombosas iš teisių gynimo grupės „Hatter Society“.
P. Magyaras pareiškė, kad pakeitimai suderins Vengrijos teisę su Europos Sąjungos (ES) taisyklėmis, nustačius, jog V. Orbano įvesti apribojimai pažeidžia bloko vertybes.
Per savo rinkimų kampaniją premjeras nekalbėjo apie LGBTIQ teises, tačiau vėliau demonstravo palankesnį toną ir rodė pasirengimą peržiūrėti dalį V. Orbano laikų politikos sprendimų.
Vis dėlto prieš antradienį vykusį balsavimą jis planuojamus pakeitimus įvardijo ne kaip teisių grąžinimą, o kaip vaiko apsaugos taisyklių sustiprinimą „nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos“.
V. Orbano partija „Fidesz“ balsavo prieš pataisą, kaltindama vyriausybę dėl ES spaudimo „nukenksminus“ pradinį įstatymą.
Tačiau valdančioji partija „Tisza“ turi patogią dviejų trečdalių daugumą, leidusią priimti teisės aktą be opozicijos palaikymo.
„Homofobiškos ir transfobiškos nuostatos“
Vengrijoje V. Orbano vyriausybė LGBTIQ teises pamažu ribojo prisidengdama „vaikų apsauga“ – 2020 metais uždraudė teisiškai pripažinti translyčių asmenų lytinę tapatybę.
2021 metais buvo pateiktas vaiko apsaugos įstatymo projektas, pakeitęs kelis teisės aktus su deklaruotu tikslu kovoti su pedofilija.
Visgi šis teisės aktas taip pat uždraudė homoseksualumo ir lyties keitimo „propagavimą“ asmenims iki 18 metų.
Tai papiktino aktyvistus ir ES lyderius, kurie kritikavo teisės aktą dėl LGBTIQ bendruomenės stigmatizavimo ir tos pačios lyties asmenų santykių prilyginimo pedofilijai.
Praėjusiais metais teisės aktas buvo pakeistas taip, kad pasitarnautų ir kaip pagrindas uždrausti kasmetines „Pride“ eitynes.
Balandį aukščiausioji ES teisminė institucija, Europos Teisingumo Teismas (ETT), nustatė, kad 2021 metais įstatymas pažeidė ES tapatumą.
Vykdant ETT sprendimą, šie pakeitimai išbraukia iš įstatymo „homofobiškas ir transfobiškas nuostatas“, pažymėjo LGBTIQ teisių aktyvistas T. Dombosas.
„Tačiau dar liko daug nuveikti“, – pridūrė T. Dombosas.
„Net jei vienintelis vyriausybės tikslas būtų atkurti iki 2020 metų galiojusią teisinę padėtį, vis tiek reikėtų pakeisti daugybę įstatymų (...), ir mes nežinome, ar vyriausybė prie to dirba“, – sakė jis.
Tarp jų – įstatymai, neleidžiantys teisiškai pripažinti translyčių asmenų lyties ir tos pačios lyties poroms įsivaikinti.
Organizacija „Human Rights Watch“ anksčiau atkreipė dėmesį, kad „kitos diskriminacinės nuostatos“ Vengrijos teisėje liko nepakeistos.
Įstatymo projektas „neišsprendė Pagrindinio įstatymo (Vengrijos konstitucijos) diskriminacinės formuluotės klausimo ar Susirinkimų laisvės įstatymo apribojimų, kuriais remiantis buvo draudžiamos „Pride“ ir kitos su LGBT susijusios eitynės“, pridūrė organizacija.
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