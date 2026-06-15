Vengrija patvirtino premjero kadencijų apribojimą, siekdama užkirsti kelią Viktoro Orbano sugrįžimui

Vengrijos parlamentarai pirmadienį didžiąja balsų dauguma pritarė konstitucinei pataisai, pagal kurią leistina bendra ministro pirmininko kadencijų trukmė apribojama iki aštuonerių metų, taigi šis sprendimas užkerta kelią nacionalisto Viktoro Orbano, kuris šalį valdė 16 metų, sugrįžimui.
Šis pakeitimas buvo vienas pagrindinių proeuropietiško konservatoriaus Peterio Magyaro (Pėterio Madjaro), kuris balandžio mėnesio rinkimuose įveikė V. Orbaną, rinkimų kampanijos pažadų.
P. Magyaras tvirtino, kad neribotas kadencijų skaičius ir trukmė gali lemti netinkamą valdymą. Kaip pavyzdį jis minėjo savo pirmtaką, kuris, kritikų teigimu, nuolat keisdavo politinę sistemą, siekdamas tvirtai išlaikyti valdžią savo rankose.
V. Orbano partija priešinosi kadencijų ribojimui, teigdama, kad tai galėtų apriboti tautos valią.
Parlamente, kuriame P. Magyaro partija „Tisza“ turi dviejų trečdalių daugumą, pakeitimas buvo priimtas be jokių sunkumų. Už jį balsavo 135 parlamentarai, dar 50 balsavo prieš, o 6 susilaikė.
Pagal Vengrijos įstatymus, tokia priemonė gali būti priimta dviejų trečdalių balsų dauguma nerengiant referendumo.
„Orbano įstatymas priimtas. Tai buvo svarbiausias klausimas (...) Jei manęs prireiks, būsiu čia“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė V. Orbanas, kuris savaitgalį buvo perrinktas savo partijos „Fidesz“ lyderiu.
Kai kurios šalys nustato savo aukščiausio rango vadovų kadencijų apribojimus ir tokios ribos paprastai nustatomos prezidentams.
Vengrijos prezidento, kurio vaidmuo yra daugiausia reprezentacinis, kadencijos jau yra apribotos – jis gali būti tik kartą perrinktas antrai penkerių metų kadencijai.
Naujas kadencijų apribojimas nereiškia, kad V. Orbanas visiškai nebeturi šansų grįžti į valdžią, nes ateityje jis galėtų būti panaikintas priėmus kitą konstitucinį pakeitimą.
Tai jau 16-tas kartas, kai Vengrijos Pagrindinis įstatymas buvo pakeistas nuo tada, kai 2011 metais buvo priimtas.
Patvirtintu pakeitimu taip pat buvo panaikinta nuostata, numatanti būtinybę įkurti nepriklausomą instituciją, kuri „saugotų“ šalies „konstitucinę tapatybę“.
Tai buvo padaryta siekiant sudaryti sąlygas likviduoti Suvereniteto apsaugos biurą – 2024 metais įsteigtą prieštaringai vertinamą instituciją, kuriai buvo suteikti platūs tyrimo įgaliojimai, tariamai siekiant pažaboti „užsienio įtaką“.
Ji daugiausia taikėsi į V. Orbano kritikus, kaltindama nepriklausomą žiniasklaidą ir tokias nevyriausybines organizacijas kaip „Transparency International“ tarnyste užsienio interesams.
Nuo tada, kai P. Magyaras iškovojo pergalę rinkimuose, šis biuras nepaskelbė jokių oficialių ataskaitų.
Vengrijos parlamentas birželio pabaigoje ketina balsuoti dėl įstatymo projekto dėl šios tarnybos likvidavimo.
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