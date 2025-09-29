Vengrijoje uždrausta keletas ukrainiečių žiniasklaidos kanalų

Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė Vengrijos vyriausybės atstovas spaudai Zoltánas Kovácsas.
Savo įraše Z. Kovácsas citavo Vengrijos ministro pirmininko kanceliarijos vadovo Gergely‘io Gulyáso pareiškimą.
Pasak G. Gulyáso, Ukraina užsienio naujienų svetaines, įskaitant vengriškas, užblokavo dėl to, kad jos neva „išdrįso kritikuoti sankcijas Rusijai, karinę pagalbą Ukrainai, o Europos Sąjungą bei NATO vaizduoti kaip susiskaldžiusias ir ne itin veiksmingas organizacijas“.
Pabrėžiama, kad „laikydamasi abipusiškumo principo, Vengrija šiandien tokias pačias priemones pritaiko Ukrainos naujienų portalams, kurie nebebus prieinami Vengrijos teritorijoje“.
Uždraustų žiniasklaidos priemonių sąraše – 12 ukrainiečių žiniasklaidos kanalų, įskaitant tsn.ua; oboz.ua; anons-zak.com.ua; ungvar.uz.ua; zakarpattya.net.ua; pravda.com.ua; hromadske.ua; nv.ua; lb.ua; insiderinfo.com.ua; uaonline.com.ua; eurointegration.com.ua.
Kaip pranešta, Ukraina užblokavo 15 užsienio svetainių, kuriose skleidžiama Rusijos propaganda. Tarp jų yra ir keletas, naujienas skelbiančių vengrų kalba: „Vdtablog“, „Origo“, „Szilaj Csikó“ ir „Pravda Magyarország“.
