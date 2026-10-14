Vengrijos premjeras Magyaras penktadienį susitiks su Ukrainos prezidentu Zelenskiu

„Penktadienio rytą įvyks mano pirmasis oficialus dvišalis susitikimas su Ukrainos prezidentu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė P. Magyaras, pristatydamas savo darbotvarkę per ES viršūnių susitikimą Briuselyje.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai Kyjivas pirmadienį priėmė įstatymą, kuriuo atsižvelgiama į ilgalaikį Budapešto susirūpinimą dėl Vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisių.
P. Magyaras pasveikino šį įvykį ir pavadino jį „pirmuoju žingsniu“ gerinant abiejų šalių santykius ir atkuriant tarpusavio pasitikėjimą.
Priėmus įstatymą, Vengrija sutiko leisti Europos Sąjungai atverti naujas derybų su Ukraina dėl narystės sritis.
Nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti proeuropietiškas konservatyvių pažiūrų Vengrijos vadovas, abi šalys siekia atkurti santykius, kurie buvo įtempti valdant Kremliui palankiam nacionalistui V. Orbanui.
Abiejų kaimyninių šalių santykiai pirmą kartą pašlijo 2017 m., kai Kyjivas priėmė įstatymą, pagal kurį ukrainiečių kalba tapo pagrindine mokymo kalba vidurinėse mokyklose.
Birželį abi kaimynės pasiekė susitarimą dėl tautinės mažumos teisių, po kurio Budapeštas nustojo blokuoti derybų su Kyjivu dėl Ukrainos narystės ES pradžią.
Vengrija buvo iškėlusi tautinių mažumų kalbinių teisių reformą kaip išankstinę sąlygą pažangai derybose dėl Ukrainos stojimo į ES.
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