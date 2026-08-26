Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme

Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai, rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje; dokumentą pasirašė V. Orbáno įpėdinis Péteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskelbtas šalies oficialiajame leidinyje.
„Vengrija smerkia Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose“, – teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžiama, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną.
„Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasaulinei tvarkai“, – toliau teigiama gairėse. Budapeštas remia visas pastangas, kurios vestų į derybas dėl „tvarios taikos ir ilgalaikių saugumo garantijų“ Ukrainai.
Per 16 V. Orbáno valdymo metų Vengrija silpnino arba trukdė ES sankcijoms prieš Rusiją ir vykdė šmeižto kampanijas prieš Ukrainą, kuri nuo 2022 m. vasario mėnesio ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos. Tokia šalies pozicija sulaukdavo nuolatinės Europos Sąjungos kritikos.
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