Vidurio ir Rytų Europa ruošiasi sunkiam gripo sezonui

Europos institucijos ir regiono sveikatos apsaugos tarnybos perspėja, kad šiais metais gripo sezonas tęsis ilgiau, o ligos atvejai bus sunkesni nei įprasta. Gripo sezonas Vakarų Europoje prasidėjo neįprastai anksti, o Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje pranešama, kad liga pasiekė epidemijos lygį.
Virologus ypač neramina gripo A viruso K poklasio atmaina, kuri vasarą mutavo, po to, kai šiais metais jau buvo parinkti skiepai nuo gripo atmainų. Todėl vakcinos nuo gripo ne tokios efektyvios.
„The Guardian“ pranešė, kad Jungtinėje Karalystėje ligoninėse užregistruotų gripo atvejų skaičius išaugo daugiau nei 50 proc. palyginti su praėjusiais metais, o 69 pacientų būklė yra kritinė. Vienas vyresnysis specialistas laikraščiui teigė, kad atvejų skaičius yra neįprastai didelis šiam metų laikui, o pikas dar net nepasiektas.
Padėtis taip pat sudėtinga Ispanijoje. Vietos žiniasklaida paskelbė, kad ligoninės Katalonijos regione ir Balearų salose yra perpildytos.
Plisdama ši gripo atmaina tampa dominuojančia šiaurės pusrutulyje, o ligos atvejų skaičius auga Vidurio ir Rytų Europoje.
Čekų epidemiologai sako, kad gripo virusas sukelia ligos protrūkius visoje šalyje, o gripo sezonas prasidėjo mėnesiu anksčiau. Lenkijoje sveikatos apsaugos institucijos taip pat skambina pavojaus varpais, nes atvejų skaičius auga kaimyninėse Vokietijoje ir Čekijoje. Vengrijoje susirgimo gripu skaičius staiga išaugo lapkričio mėnesį, o beveik pusė pacientų buvo vaikai iki 14 metų, o ketvirtadalis – žmonės nuo 15 iki 34 metų.
Ekspertai žmones ragina pasiskiepyti, nes vakcina gali palengvinti ligos eigą.
