Vienas iš Latvijoje sulaikytų Rusijos šnipų dirbo statybose

Kaip naujienų agentūrai LETA teigė prokuratūra, 39-erių vyrui pateikti kaltinimai ir surašytas kaltinamasis aktas.
Kaltinamajame akte teigiama, kad vyras, vedamas ideologinių motyvų, Rusijos karinės žvalgybos (GRU) nurodymu neteisėtai rinko informaciją apie Latvijos karinių objektų, infrastruktūros objektų buvimo vietą, jų charakteristikas, saugumą, NATO pajėgų sudėtį Latvijoje, jų mokymą, individualią ginkluotę, poligonus ir kitas vietas.
Įtariamasis su GRU bendravo socialiniame tinkle „Telegram“.
Vyras dirbo statybos vadovu, todėl galėjo lengviau rinkti informaciją apie naujus karinius objektus ir kitas kariuomenei svarbias vietas.
Daugiau informacijos prokuratūra pateiks pasibaigus ikiteisminiam baudžiamajam procesui.
2025 metų gruodį Latvijos Valstybės saugumo tarnyba (VDD) pradėjo baudžiamąjį procesą prieš Latvijos pilietį dėl GRU nurodymu vykdyto neteisėto informacijos rinkimo Latvijos kariniuose objektuose, įskaitant ginklų sandėlius. VDD šį asmenį sulaikė praėjusių metų rugpjūčio 27 dieną. Baudžiamoji byla prieš įtariamąjį buvo pradėta rugpjūčio 21 dieną.
VDD tyrimas atskleidė kelis atvejus, kai įtariamasis GRU nurodymu rinko žvalgybinę informaciją ir ją perdavė užsakovui. Tarnyba nustatė, kad asmuo perdavė Rusijos žvalgybos tarnybai informaciją apie įvairių Latvijos karinių objektų vietą, išdėstymą ir saugumo sistemas. Šiose įstaigose buvo ir ginklų sandėliai.
VDD tyrimo metu taip pat nustatyta, kad asmuo teikė Rusijos žvalgybai informaciją apie naujų karinių objektų statybą, karių mokymą ir kitų NATO šalių karių buvimą Latvijos kariniuose objektuose.
Šiam asmeniui skirta kardomoji priemonė – suėmimas.
