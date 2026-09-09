Visos Saksonijos-Anhalto partijos, išskyrus vieną, atsisako derėtis su AfD dėl vyriausybės sudarymo

Sekmadienio rinkimuose AfD gavo rekordinį 43,8 proc. rinkėjų balsų skaičių, tačiau jų neužtenka, kad turėtų absoliučią daugumą žemės parlamente Magdeburge.
Kanclerio Friedricho Merzo vadovaujami krikščionys demokratai (CDU) smarkiai atsiliko, surinkę 17,2 proc. balsų, o visos kitos partijos pasiekė tik vienaženklius rezultatus.
Kelias į naują vyriausybę Saksonijoje-Anhalte greičiausiai bus sudėtingas, o gal net reikės rengti naujus rinkimus, nes visos pagrindinės partijos, laikydamosi vadinamosios „ugniasienės“ politikos“, atmetė galimybę bendradarbiauti su AfD.
CDU, socialdemokratų (SPD), žaliųjų ir kairiųjų atstovai trečiadienį pakartojo šią poziciją – visos keturios partijos patvirtino atmetusios AfD pasiūlymus derėtis dėl vyriausybės sudarymo.
AfD taip pat galėtų pasikliauti tyliuoju populistinio „Sahros Wagenknecht aljanso“ (BSW) palaikymu, nors tai reikštų mažumos vyriausybės sudarymą.
Pagrindinis BSW kandidatas Thomas Schulze sakė, kad AfD kvietimas bus aptartas žemės vykdomajame komitete, pridurdamas, kad partija iš principo yra pasirengusi derėtis su visomis partijomis.
„Mes manome, kad kitų partijų atsisakymas derėtis yra prastas politinis elgesys ir nėra geras ženklas mūsų šalies demokratinei kultūrai“, – sakė jis dpa.
Žaliųjų partijos pagrindinė kandidatė Susan Sziborra-Seidlitz trečiadienį „dpa“ sakė, kad „absurdiška manyti, jog mes derėsimės dėl mūsų žemės ateities su dešiniojo sparno ekstremistine partija „AfD“.
AfD regioninis skyrius Saksonijoje-Anhalte šalies žvalgybos tarnybų buvo klasifikuotas kaip „patvirtinta“ kraštutinių dešiniųjų ekstremistinė organizacija.
SPD regioninių skyrių pirmininkai Juliane Kleemann ir Andreasas Schmidtas, pagrįsdami sprendimą neiti į derybas, pabrėžė „fundamentalius SPD ir AfD politinius ir ideologinius skirtumus“.
„Jau daugelį metų AfD parlamentuose, viešose diskusijose ir savo leidiniuose nuolat ir iš esmės kvestionuoja bei menkina demokratines partijas, jų atstovus ir pagrindines mūsų demokratinės sistemos institucijas, – teigė jie. – Nors SPD gerbia rinkėjų sprendimą, rinkimų rezultatas „nekeičia nei mūsų esminių politinių įsitikinimų, nei mūsų požiūrio į AfD.“
Saksonijos-Anhalto Kairiųjų partijos lyderiai pareiškė, kad „nėra pagrindo dialogui su partija, kuri diskriminuoja žmones dėl jų kilmės, tariamos priklausomybės ir įsitikinimų“, turėdami omenyje AfD poziciją migracijos klausimu.
Dabartinis žemės premjeras Svenas Schulze iš CDU ne kartą atmetė galimybę bendradarbiauti su AfD, o partijos atstovė spaudai patvirtino, kad CDU nebendradarbiaus su partija, „kurią Valstybinė konstitucijos apsaugos tarnyba klasifikavo kaip patvirtintą kraštutinės dešinės ekstremistų organizaciją“.
Anksčiau AfD tvirtino, kad valdys žemę tik tuo atveju, jei surinks absoliučią daugumą.
Tačiau atrodo, kad po rinkimų ši pozicija sušvelnėjo – generalinis sekretorius Tobias Rauschas pareiškė, kad partija pakvies visas kitas frakcijas į derybas dėl galimo vyriausybės sudarymo.
AfD atstovas spaudai teigė, kad partija nejaučia laiko spaudimo suformuoti vyriausybę ir pateiks komentarus, kai ateis laikas pristatyti rezultatus.
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