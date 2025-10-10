Vladimiras Putinas: Donaldas Trumpas daug daro siekdamas išspręsti krizes

Nuo tada, kai grįžo į Baltuosius rūmus antrai kadencijai, D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad nusipelno Nobelio premijos už savo vaidmenį sprendžiant daugybę konfliktų, nors, stebėtojų nuomone, šis teiginys yra labai perdėtas.
D. Trumpas tai pakartojo ir taikos premijos laureato paskelbimo išvakarėse, sakydamas, kad jo tarpininkavimas sudarant susitarimą dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože etapo šią savaitę buvo jau aštuntasis karas, kurį jis užbaigė.
„Ne man spręsti, ar dabartinis JAV prezidentas nusipelno Nobelio premijos – aš nežinau“, – atsakė V. Putinas žurnalistams Tadžikistane, kai jo paklausė, ar D. Trumpas nusipelno šios premijos.
„Tačiau jis tikrai daug daro, kad išspręstų šias sudėtingas krizes, kurios tęsiasi metų metus, net dešimtmečius“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie padėtį Artimuosiuose Rytuose, V. Putinas sakė: „Jei mums pavyks pasiekti viską, ko siekia Donaldas... tai bus istorinis įvykis.“
Tačiau jis taip pat sukritikavo Nobelio komitetą už tai, kad šis taikos premiją praeityje skyrė „žmonėms, kurie nieko nepadarė taikos labui“.
„Mano nuomone, šie sprendimai labai pakenkė šio apdovanojimo patikimumui“, – sakė Rusijos prezidentas.
D. Trumpas paskelbė V. Putino komentarų vaizdo įrašą savo socialiniame tinkle „Truth Social“ ir parašė: „Ačiū prezidentui Putinui!“
Per savo dabartinę kadenciją JAV prezidento poste D. Trumpas yra siekęs suartėjimo su Maskva ir jos ilgamečiu lyderiu, kuris 2022 metais pasiuntė Rusijos kariuomenę į Ukrainą.
D. Trumpas taip pat priėmė V. Putiną JAV teritorijoje per rugpjūtį Aliaskoje surengtą aukščiausiojo lygio susitikimą.
Nobelio komitetas anksčiau penktadienį paskelbė, kad šių metų Nobelio taikos premija atiteko Venesuelos politikei, opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado (Marijai Korinai Mačado), kuri apdovanojimą dedikavo D. Trumpui.
Naujausi komentarai