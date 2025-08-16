Vladimiras Putinas sako su Donaldu Trumpu aptaręs, kaip sąžiningai užbaigti konfliktą Ukrainoje

Kremliaus paskelbtame pasitarimo vaizdo įraše matyti, kad V. Putinas kitą dieną po derybų Aliaskoje aukšto rango pareigūnams Maskvoje taip pat sakė, kad susitikimas su D. Trumpu buvo surengtas „laiku“ ir buvo „labai naudingas“.
„Ilgą laiką neturėjome tokio pobūdžio tiesioginių derybų tokiu lygmeniu“, – sakė jis ir pridūrė: „Turėjome galimybę ramiai ir išsamiai pakartoti savo poziciją.“
„Pokalbis buvo labai atviras, turiningas ir, mano nuomone, priartino mus prie būtinų sprendimų“, – sakė Kremliaus šeimininkas.
D. Trumpo derybos su V. Putinu Aliaskoje baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.
Baltųjų rūmų šeimininkas vėliau atmetė neatidėliotinų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos galimybę ir pareiškė, kad karą turi užbaigti tiesioginis taikos susitarimas.
2022 metų vasario 24-ąją V. Putinas įsakė Rusijos pajėgoms įsiveržti į Ukrainą ir pradėti didžiulį puolimą, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių, buvo sunaikinti miestai, o milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus.