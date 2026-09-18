Apie tai penktadienį pranešė ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu.
AfD sulaukė populiarumo pasinaudodama visuomenės nuotaikomis, susijusiomis su didėjančiu susirūpinimu dėl migracijos tuo metu, kai didžiausios Europos ekonomikos augimas stringa. Partija taip pat ragina mažinti pagalbą Ukrainai ir atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija.
K. Dmitrijevas, Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovas, kuris yra tarpininkavęs siekiant JAV ir Rusijos santykių atšilimo, susitiks su AfD nacionaliniais lyderiais Alice Weidel (Alis Veidel) ir Tino Chrupalla (Tinu Chrupala), pranešė agentūros „Reuters“ šaltinis.
Atsižvelgiant į AfD opozicinį vaidmenį, šis susitikimas turėtų mažai įtakos faktinei Vokietijos politikai, tačiau dar labiau pabrėžtų artimus ryšius tarp šios kraštutinių dešiniųjų partijos ir Maskvos, rašo portalas.
Partija pasisako už ekonominių sankcijų Rusijai panaikinimą ir dujotiekių „Nord Stream 1“ bei „Nord Stream 2“ veikimo atnaujinimą.
Šie dujotiekiai buvo nutiesti siekiant per Baltijos jūrą tiekti rusiškas dujas į Vokietiją, tačiau abu buvo apgadinti per 2022 metų rugsėjį įvykusius sprogimus, kuriuos Vokietijos tyrėjai vadina sabotažo aktu. Kyjivas neigia bet kokią atsakomybę už šį incidentą.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) anksčiau buvo atmetęs galimybę ateityje atnaujinti tiekimą „Nord Stream“ dujotiekiais.
AfD ir K. Dmitrijevo atstovai atsisakė komentuoti šį planuojamą susitikimą.
Organizatoriai esą tikėjosi, kad susitikime taip pat dalyvaus JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris), tačiau vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai pareiškė, kad amerikiečių diplomatai nieko nežino apie tokį susitikimą.
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