Vokietija: kancleris ir Ukrainos prezidentas giria Trumpo tarpininkavimo pastangas

F. Merzas ir V. Zelenskis „sutarė, kad Rusija privalo nutraukti neteisėtą agresijos karą“, ir teigė, kad toliau „glaudžiai keisis“ informacija su Europos partneriais ir Jungtinėmis Valstijomis, pridūrė atstovas.
Tuo metu Kremlius pranešė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas artimiausiomis dienomis susitiks su D. Trumpu.
V. Zelenskis pareiškė, kad Europa turi dalyvauti derybose, kuriomis bus siekiama nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą.
Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Kremlius paskelbė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas artimiausiomis dienomis susitiks su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
„Karas vyksta Europoje, o Ukraina yra neatsiejama Europos dalis – mes jau deramės dėl stojimo į ES. Todėl Europa turi būti atitinkamų procesų dalyvė“, – po pokalbio su Vokietijos kancleriu nurodė Ukrainos prezidentas.