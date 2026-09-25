Vokietija mažina degalų akcizą

Kad įstatymas galėtų įsigalioti spalio 1 d., penktadienį jam dar turi pritarti Bundesratas.
Valdančiųjų krikščionių demokratų (CDU) atstovas Stefanas Korbachas pabrėžė, kad aukštos kainos slegia namų ūkius ir apsunkina įmonių veiklą. Akcizo sumažinimas, anot jo, yra „geriausia greitai prieinama priemonė“, kuriai nereikia teikti jokių prašymų.
Socialdemokratų partijos (SPD) frakcijos vicepirmininkas Armandas Zornas atkreipė dėmesį į tai, kad daugeliui žmonių automobilis būtinas norint nuvykti į darbą. Koalicija taip pat susitarė dėl „degalų kainų lubų“, kuriomis siekiama apriboti naftos produktų bendrovių galimybes didinti kainas.
Opozicija tuo tarpu šį sprendimą kritikavo. Žaliųjų frakcijos vadovė Katharina Dröge degalų akcizo sumažinimą pavadino „kvailu sprendimu“. Pasak jos, jau gegužę ir birželį ši lengvata nebuvo visa apimtimi perduota vartotojams, o dabar ji kainuos tiek pat, kiek sudaro visos vieniems metams federaliniame biudžete numatytos išmokų šeimoms mažinimo priemonės.
Skaičiuojama, kad dėl degalų akcizo sumažinimo valstybės biudžetas neteks 2,5 mlrd. eurų mokestinių pajamų. Šią naštą po lygiai prisiims federalinė valdžia ir žemės.
Jau pavasarį du mėnesius buvo taikoma panaši lengvata, siekiant sušvelninti dėl karo Irane smarkiai išaugusių degalų kainų poveikį.
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