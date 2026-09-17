Vokietija ragina ES imtis apsaugoti automobilių gamintojus nuo Kinijos

Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Dėl šios priežasties 10 prekių ženklų valdanti įmonių grupė „Volgswagen“ artimiausiais metais planuoja panaikinti iki 100 tūkst. darbo vietų, o „Mercedes-Benz“ ir BMW taip pat mažina darbuotojų skaičių.
Kalbėdamas Volfsburge, kur įsikūrusi didžiausia bendrovės „Volkswagen“ gamykla ir centrinė buveinė, finansų ministras Larsas Klingbeilis pareiškė, kad Vokietija ragins ES prekybos politiką prižiūrintį Briuselį imtis griežtesnių veiksmų.
„Galų gale, bendraudami su Kinija, negalime būti naivūs“, – po derybų su darbuotojų atstovais ir vietos politikais sakė jis.
„Mums reikia aiškaus signalo Europos lygmeniu“, – pridūrė ministras.
Pasak jo, Berlynas lauks iš Briuselio „konkrečių priemonių“ tokiose srityse kaip iš tinklo įkraunami hibridai ir vietinio turinio reikalavimai.
„Pritariu tam, kad pasipriešintume nesąžiningai prekybos praktikai. Vokietija turi labiau pasitikėti savimi ir kitaip, griežčiau žiūrėti į šalis, kurios kelia grėsmę mūsų pramonei“, – pažymėjo L. Klingbeilis.
ES nuo 2024 metų taiko didesnius muitus Kinijoje pagamintiems elektromobiliams, teigdama, kad jiems naudingos nesąžiningos valstybės subsidijos.
Vis garsiau aidi raginimai šiuos mokesčius išplėsti ir hibridinėms transporto priemonėms, kuriose derinami elektros varikliai ir vidaus degimo varikliai.
Kalbėdama kartu su L. Klingbeiliu surengtoje spaudos konferencijoje, bendrovės „Volkswagen“ stebėtojų tarybos vadovė ir žinoma darbuotojų atstovė Daniela Cavallo paragino įvesti muitus iš Kinijos importuojamiems hibridiniams automobiliams.
„Susiduriame su nepaprastai sunkia, sudėtinga ir nesąžininga konkurencijoje su Kinija“, – sakė ji.
Įtakinga Vokietijos profesinė sąjunga „IG Metall“ ateinantį pirmadienį visoje šalyje prie automobilių gamyklų ir tiekėjų būstinių organizuoja protestus, reikalaudama, kad Berlynas padarytų daugiau siekdamas apsaugoti automobilių pramonę.
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