Vokietija svarsto galimybę kitąmet nedalyvauti „Eurovizijoje“, jei bus išmestas Izraelis

Sekmadienį duodamas interviu Vokietijos visuomeniniam transliuotojui ARD F. Merzas sakė, kad pritartų siūlymui Berlynui savanoriškai pasitraukti iš kitų metų renginio, jei Izraelis, kritikuojamas dėl karo Gazos Ruože, bus pašalintas.
„Aš tam pritarčiau. Manau, kad skandalinga, jog apie tai apskritai diskutuojama. Izraelis ten turi savo vietą“, – teigė Vokietijos kancleris.
Vokietija yra viena iš „Eurovizijos“ „Didžiojo penketo“ šalių kartu su Prancūzija, Italija, Ispanija ir Jungtine Karalyste (JK). Šių šalių transliuotojai yra didžiausi konkurso finansuotojai. Dėl to jos visos į konkurso finalą patenka automatiškai.
Prancūzija jau patvirtino, kad dalyvaus kitų metų konkurse, o Ispanija neseniai tapo pirmąja iš „Didžiojo penketo“, oficialiai paskelbusia, kad pasitrauks iš kitų metų „Eurovizijos“, jei Izraelis nebus pašalintas.
Nedalyvauti „Eurovizijos“ dainų konkurse, jei Izraelis nebus pašalintas iš konkurso dėl karo Gazos Ruože, pagrasino tokios šalys kaip Airija, Nyderlandai ir Slovėnija.
BNS rašė, kad lapkritį Europos transliuotojų sąjungos (EBU), vienijančios visuomeninius transliuotojus ir organizuojančios šį renginį, narės balsuos dėl to, ar Izraelis gali dalyvauti kitų metų „Eurovizijoje“ Austrijos sostinėje Vienoje, intensyvėjant raginimams pašalinti šią šalį dėl veiksmų kare Gazos Ruože.
Pastaruosius dvejus metus renginį lydėjo ginčai dėl Izraelio karo Gazos Ruože. Palestiniečių rėmėjai prieš Izraelio dalyvavimą konkurse 2024 metais protestavo Malmėje Švedijoje, o šią gegužę – Bazelyje Šveicarijoje.
2021-aisiais „Eurovizija“ dėl susidorojimo su laisva žiniasklaida diskvalifikavo Baltarusiją, o po invazijos į Ukrainą 2022-aisiais iš konkurso buvo pašalinta Rusija.
KAN, Izraelio transliuotojas, praėjusį mėnesį sakė, jog tikisi, kad konkursas „ir toliau išlaikys savo kultūrinę ir nepolitinę tapatybę“.
Anksčau Austrijos užsienio reikalų ministrė Beate Meinl-Reisinger reiškė susirūpinimą, kad kai kurios šalys svarsto galimybę boikotuoti 2026 metais Vienoje vyksiantį konkursą, primygtinai tvirtindama, kad konkursas nėra „sankcijų instrumentas“.
(be temos)
(be temos)