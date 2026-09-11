Vokietijoje AfD pateikė skundą prieš Friedrichą Merzą dėl kaltinimų etninio valymo skatinimu

„Priėmėme sprendimą pateikti baudžiamąjį skundą prieš kanclerį Friedrichą Merzą“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše sakė AfD parlamento narys Stephanas Brandneris (Štefanas Brandneris), pavadinęs F. Merzo pastabas parlamente „smerktinomis“.
F. Merzas trečiadienį per karštus parlamentinius debatus apkaltino AfD skatinant etninį valymą, o tai sukėlė opozicinės partijos narių pasipiktinimo šūksnius.
„Žodis „remigracija“ yra ne kas kita, kaip etninio valymo sinonimas, – apie pagrindinį AfD šūkį sakė F. Merzas. – Remigracija yra ne kas kita, kaip etninis valymas pagal odos spalvą ir kilmę.“
AfD tvirtina, kad „remigracija“ reiškia užsienio nusikaltėlių ir tų, kurie į Vokietiją atvyko neteisėtai, deportaciją.
Tačiau kai kurie kraštutinių dešiniųjų atstovai šį terminą vartojo ir turėdami omenyje migrantų bei net užsienio kilmės Vokietijos piliečių deportaciją.
AfD įstatymų leidėjas S. Brandneris pavadino F. Merzo komentarus „nesąmone“ ir pareiškė, kad „nepriimtina, jog mūsų šalies vykdomosios valdžios vadovas skleistų tokį melą ir šmeižtą“.
Vokietijoje, kaip ir daugelyje šalių, parlamentarams taikoma neliečiamybė dėl parlamento rūmuose išsakytų pastabų.
Tačiau įstatymas numato išimtį dėl „šmeižikiškų įžeidimų“.
Už parlamento ribų Vokietijos įstatymai, susiję su žodžio laisve, pastaraisiais metais kėlė nemažai ginčų, o kritikai – įskaitant kai kuriuos AfD narius – teigė, kad griežtos taisyklės slopina saviraišką.
Pastaraisiais metais buvo keletas didelio atgarsio sulaukusių atvejų, kai buvo pradėti baudžiamieji tyrimai prieš asmenis, įžeidinėjusius, išjuokusius ar griežtai kritikavusius politikus.
Pavyzdžiui, vienam vyrui teismas šiais metais skyrė baudą už tai, kad jis internetiniame komentare F. Merzą pavadino „Lackaffe“ (tai apytikriai reiškia snobišką puošeivą), o kiti asmenys buvo tiriami dėl to, kad pavadino jį „Pinokiu“ ir „melagiu Fricu“.
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