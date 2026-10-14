Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas: ES biudžeto planą dar reikia apkarpyti

ES pirmininkaujanti Airija savaitgalį pasiūlė būsimą bloko septynerių metų biudžetą sumažinti 141 mlrd. eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų.
Tai įvyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusį beveik 2 trln. eurų.
Prieš penktadienį prasidedantį ES viršūnių susitikimą F. Merzas parlamente pareiškė, kad prieinamos lėšos yra ribotos.
„Todėl mums nepavyks išvengti tolesnio dabartinio pasiūlymo mažinimo visose srityse“, – sakė jis.
„Turėsime mažiau lėšų, nei iš pradžių planavo (Europos) Komisija, – kalbėjo kancleris. – Tuo pat metu norime aiškiau ir teisingiau nustatyti prioritetus.“
Pažymėjęs, kad derybos žengia į „lemiamą etapą“, jis pabrėžė esantis „tvirtai pasiryžęs sėkmingai jas užbaigti iki šių metų pabaigos“.
Vokietijos raginimai riboti išlaidas sukėlė nesutarimų su antrąja pagal dydį ES ekonomika Prancūzija, teigiančia, kad žemynui reikia pakankamai išteklių, jog galėtų atremti vis didėjančius iššūkius.
ES siekia susitarimą pasiekti iki Kalėdų, baimindamasi, kad bet koks vėlavimas derybas nukels į sunkius rinkimų metus, mat nerimaujama, ką prognozuojamos euroskeptikų pergalės Prancūzijoje ir kitur reikštų būsimiems susitarimams.
F. Merzas taip pat teigė kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu) pateikęs pasiūlymų dėl prekybos apsaugos, kurie bus aptariami viršūnių susitikime.
Tiesiogiai Kinijos jis neįvardijo, tačiau ES vis labiau nerimaujama dėl didėjančios kinų konkurencijos keliamos grėsmės įvairiuose sektoriuose – nuo automobilių iki gamyklų įrangos.
„Mes daugiau ramiai nestebėsime, kaip kitos valstybės kenkia mūsų ekonomikai didelėmis subsidijomis, dirbtinai nuvertintomis valiutomis, pertekliniais pajėgumais ir agresyvia kainodara“, – sakė F. Merzas.
„Kiekvienas, siekiantis su mumis prekybos konflikto, pamatys, kad dabar esame pasirengę duoti atkirtį – ir tinkamomis priemonėmis“, – pareiškė jis.
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