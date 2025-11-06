AfD nuo spalio sulaukė kaltinimų, kad naudojasi klausimais parlamente, siekdama surinkti slaptos informacijos apie svarbius infrastruktūros, saugumo ir karinius objektus, ypač rytinėje Tiuringijos žemėje.
Trečiadienį kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) partijos CDU įstatymų leidėjas Marcas Henrichmannas (Markas Henrichmanas) pareiškė, kad klausimai apėmė ginklų tiekimą Ukrainai, elektrines, dronų gamybą ir kariuomenės bazes.
„Mažų mažiausiai jų gretose yra Rusijai ištikimų „miegančiųjų kuopelių“, – sakė jis.
„Kaip pasisekė Vladimirui Putinui, kad Vokietijoje egzistuoja AfD“, – pridūrė parlamentaras.
AfD politikai atmetė šiuos kaltinimus kaip gėdingus ir piktavališkus, tačiau nepaaiškino, kodėl parlamente kelia anksčiau minėtus klausimus.
AfD atstovas Markusas Frohnmaieris (Markusas Fronmajeris) apkaltino vyriausybę bandant nukreipti dėmesį nuo Vokietijos problemų ir ieškant naujų būdų, kaip suteršti jo partijos reputaciją.
Per debatus M. Henrichmannas pareiškė, kad Kremliaus strateginiuose dokumentuose M. Frohnmaieris apibūdintas kaip „pilnai kontroliuojamas“.
Prieš Europos Sąjungą (ES) ir prieš migraciją nusistačiusios AfD populiarumas per pastaruosius metus smarkiai išaugo, o vasarį vykusiuose nacionaliniuose rinkimuose ji užėmė antrąją vietą.
„Dabar, kai „nacių“ korta nebeveikia, CDU nusprendė ateinančius ketverius metus kalbėti tik apie Rusiją ir AfD“, – sakė M. Frohnmaieris.
Kitas AfD įstatymų leidėjas Stefanas Keuteris (Štėfanas Keuteris) pažymėjo, kad vyriausybė pateikė viešus raštiškus atsakymus į partijos paklausimus.
„Ar manote, kad vyriausybė paviešins valstybines paslaptis tik todėl, kad AfD jų prašo? Jokiu būdu“, – sakė jis.
Kitų partijų įstatymų leidėjai taip pat atkreipė dėmesį į Rusijai palankią AfD poziciją ir nepritarimą Vokietijos karinei pagalbai Ukrainai.
Centro kairiųjų socialdemokratų (SPD) atstovė Sonja Eichwede (Sonja Eichvedė) apkaltino AfD, kad parlamente ji veikia „kaip Rusijos interesų šalininkė“.
Naujausi komentarai