Vokietijos ministras po drono incidento Lietuvoje: NATO nesileis įbauginama

„Mes dar kartą esame Rusijos priešiškumo NATO sąjungininkėms liudytojai“, – viešėdamas Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje sakė J. Wadephulas.
„Tai dar kartą parodo, ką Rusija mėgina padaryti: ji siekia mus suskaldyti ir įvaryti nerimo, tačiau jai negalima leisti pasiekti nė vieno iš šių tikslų“, – pridūrė jis.
NATO parodė, kad sugeba atremti tokias atakas, sakė ministras.
„Mes nebūsime įbauginti“, – pabrėžė J. Wadephulas.
Jis komentavo po incidento, kai pirmadienio naktį Italijos naikintuvas numušė bepilotį orlaivį virš Lietuvos. Pranešimų apie žalą ar sužeidimus negauta, orlaivio nuolaužos tiriamos.
NATO operacija buvo koordinuojama iš Jungtinio oro operacijų centro Udeme, Vokietijoje, pranešė Sąjungininkų oro pajėgų vadavietė.
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