 Vokietijos ministras po drono incidento Lietuvoje: NATO nesileis įbauginama

Vokietijos ministras po drono incidento Lietuvoje: NATO nesileis įbauginama

2026-09-15 19:05
Viljama Sudikienė (ELTA)

NATO nesileis įbauginama Rusijos, antradienį po incidento Lietuvoje, kai Vakarų Aljansas virš Lietuvos oro erdvės numušė bepilotį orlaivį, pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Johannas Wadephulas
Johannas Wadephulas / Scanpix nuotr.

„Mes dar kartą esame Rusijos priešiškumo NATO sąjungininkėms liudytojai“, – viešėdamas Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje sakė J. Wadephulas.

„Tai dar kartą parodo, ką Rusija mėgina padaryti: ji siekia mus suskaldyti ir įvaryti nerimo, tačiau jai negalima leisti pasiekti nė vieno iš šių tikslų“, – pridūrė jis.

NATO parodė, kad sugeba atremti tokias atakas, sakė ministras.

„Mes nebūsime įbauginti“, – pabrėžė J. Wadephulas.

Jis komentavo po incidento, kai pirmadienio naktį Italijos naikintuvas numušė bepilotį orlaivį virš Lietuvos. Pranešimų apie žalą ar sužeidimus negauta, orlaivio nuolaužos tiriamos.

NATO operacija buvo koordinuojama iš Jungtinio oro operacijų centro Udeme, Vokietijoje, pranešė Sąjungininkų oro pajėgų vadavietė.

Šiame straipsnyje:
Johannas Wadephulas
NATO
dronas
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Durnių laivas
NATO yra pajuokos objektas. Sorošinių nuopezų klubas, su vištos smegenimis.
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų