Vokietijos visuomeninis transliuotojas ZDF kritikuojamas dėl pasamdyto su „Hamas“ siejamo techniko

Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) narė ir parlamentarė Ottilie Klein (Otili Klain) paragino „nuodugniai ir išsamiai paaiškinti, kaip tai galėjo įvykti ir ar yra kitų panašių atvejų“.
„Svarbiausia, reikia ištirti, ar „Hamas“ ir jo rėmėjai turėjo kokią nors įtaką ZDF pranešimų pobūdžiui ir turiniui“, – dienraščiui „Bild“ sakė ji.
ZDF pirmadienį paskelbė, kad Izraelio kariuomenė pateikė įrodymų, jog šį mėnesį per smūgį žuvęs prodiuserinės kompanijos PMP darbuotojas buvo palestiniečių kovotojų grupuotės narys.
„Reaguodamas į tai, ZDF sustabdė bendradarbiavimą (su šia kompanija) iki atskiro pranešimo“, – teigiama pranešime.
CDU generalinis sekretorius Martinas Huberis „Bild“ sakė, kad „toks pasipiktinimą keliantis incidentas“ labai pakenkė transliuotojo patikimumui.
„ZDF ir visi žurnalistai privalo užtikrinti, kad neįdarbintų „Hamas“ teroristų ir neplatintų „Hamas“ propagandos“, – nurodė jis.
Antradienį vienas iš pirmaujančių Vokietijos transliuotojų ZDF pareiškė, kad technikas dirbo „transliavimo technologijų srityje (...), nebuvo ZDF darbuotojas ir nedalyvavo žurnalistikos reikaluose“.
„Taip pat nebuvo jokio kontakto tarp ZDF studijos Tel Avive ir nužudyto techniko“, – priduriama ZDF pranešime.
Šiuo metu nesama kitų įrodymų, kad kiti PMP darbuotojai gali būti „Hamas“ nariai.
Pasak ZDF, 37-erių technikas žuvo spalio 19 dieną per Izraelio smūgį Deir el Balache kartu su kito PMP darbuotojo sūnumi.
Vokietijos žurnalistų asociacija (DJV) paragino atlikti „išsamų incidento tyrimą“. Tačiau pirmadienį DJV pareiškė, kad nauji įrodymai leidžia „pažvelgti į išpuolį naujoje šviesoje“.
