Izraelis nuo sausio 1 dienos sustabdys 37 humanitarinių organizacijų veiklą Gazos Ruože

„Jos atsisako pateikti savo palestiniečių darbuotojų sąrašus, nes, kaip ir mes, žino, kad kai kurie iš jų yra susiję su terorizmu arba su (palestiniečių kovotojų grupuote) „Hamas“, – naujienų agentūrai AFP sakė Diasporos reikalų ir kovos su antisemitizmu ministerijos atstovas Giladas Zwickas (Giladas Zvikas).
Jis išvardijo 37 nevyriausybines organizacijas (NVO), kurios iki šiol neįvykdė naujųjų reikalavimų.
Terminas, iki kurio NVO gali pateikti išsamią informaciją, baigiasi vidurnaktį.
„Labai abejoju, ar jos tai, ko nedarė 10 mėnesių, padarys per mažiau nei 12 valandų“, – sakė G. Zwickas.
„Mes tikrai nepriimsime jokio bendradarbiavimo, kuris yra tik dėl vaizdo, siekiant gauti leidimą tęsti veiklą“, – pridūrė jis.
Ankstesnę dieną ministerijos išplatintame pareiškime teigiama, kad šis žingsnis yra Izraelio sprendimo „sustiprinti ir atnaujinti“ nuostatus, reglamentuojančius tarptautinių NVO veiklą palestiniečių teritorijoje, dalis.
Izraelis išskyrė tarptautinę medicininės pagalbos organizaciją „Gydytojai be sienų“ (MSF), teigdamas, kad du jos darbuotojai buvo palestiniečių kovotojų grupuočių „Islamo džihadas“ ir „Hamas“ nariai.
Tarp kitų NVO, kurioms bus taikomas draudimas, yra Norvegijos pabėgėlių taryba (Norwegian Refugee Council, NRC) ir tokios pagalbos organizacijos kaip „CARE“ ir „Oxfam“, nurodoma G. Zwicko pateiktame sąraše.
Kelios NVO AFP teigė, kad naujosios taisyklės turės didelės įtakos pagalbos paskirstymui Gazos Ruože, humanitarinėms organizacijoms tvirtinant, kad pagalbos, kuri patenka į šią karo nuniokotą teritoriją, kiekis tebėra nepakankamas.
JT žmogaus teisių vadovas trečiadienį Izraelio sprendimą pavadino keliančiu pasipiktinimą ir paragino valstybes skubiai reikalauti, kad Izraelis pakeistų kursą.
„Izraelio sprendimas stabdyti daugybės pagalbos agentūrų veiklą Gazoje yra keliantis pasipiktinimą“, – pareiškime sakė Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas), įspėdamas, kad „toks savavališkas sustabdymas dar labiau pablogins ir taip netoleruotiną padėtį“ Gazos Ruože.
Anksčiau trečiadienį Europos Sąjunga (ES) perspėjo, kad Izraelio grasinimas sustabdyti kelių humanitarinių organizacijų veiklą Gazos Ruože neleis gyvybiškai svarbiai pagalbai pasiekti gyventojų.
„ES aiškiai pasakė: NVO (nevyriausybinių organizacijų) registracijos įstatymas negali būti įgyvendintas dabartine forma“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ES humanitarinės pagalbos vadovė Hadja Lahbib (Hadža Lahbib), Izraeliui paskelbus apie minimą sprendimą.
Tarptautinė humanitarinė teisė „nepalieka vietos abejonėms: pagalba turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia“, pridūrė H. Lahbib.
Nors spalio 10 dieną įsigaliojęs paliaubų susitarimas numato, kad per dieną į Gazos Ruožą atvyks 600 sunkvežimių su pagalbos prekėmis, tačiau, anot NVO ir Jungtinių Tautų (JT), jų įvažiuoja tik 100–300.
COGAT, Izraelio gynybos ministerijos įstaiga, prižiūrinti civilinius reikalus palestiniečių teritorijose, praėjusią savaitę pranešė, kad vidutiniškai į Gazos Ruožą atvyksta 4,2 tūkst. sunkvežimių per savaitę, t. y. apie 600 per dieną.
