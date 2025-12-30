10 valstybių įspėjo apie katastrofišką padėtį Gazos Ruože

„Artėjant žiemai, Gazos Ruožo civiliai gyventojai susiduria su siaubingomis sąlygomis – smarkiomis liūtimis ir mažėjančia temperatūra“, – bendrame Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pareiškime teigė Britanijos, Kanados, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Islandijos, Japonijos, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos ministrai.
„1,3 milijono žmonių vis dar reikia skubios pagalbos. Daugiau nei pusė sveikatos priežiūros įstaigų veikia tik iš dalies ir susiduria su būtiniausių medicinos įrangos bei reikmenų trūkumu. Dėl visiško sanitarijos infrastruktūros žlugimo 740 tūkst. žmonių tapo pažeidžiami toksiškų potvynių“, – priduriama pranešime.
Ministrai teigė, kad palankiai vertina pažangą, padarytą siekiant nutraukti kraujo praliejimą Gazos Ruože ir užtikrinti Izraelio įkaitų paleidimą.
„Tačiau nepamiršime civilių padėties Gazoje“, – teigė jie, ragindami Izraelio vyriausybę imtis virtinės „skubių ir būtinų“ žingsnių.
Tarp jų buvo užtikrinimas, kad tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO) galėtų veikti Gazos Ruože „tvariu ir nuspėjamu“ būdu.
„Artėjant gruodžio 31-ajai, daugeliui įsitvirtinusių tarptautinių NVO partnerių gresia išregistravimas dėl naujų ribojančių Izraelio vyriausybės reikalavimų“, – teigiama pranešime.
Ministrai taip pat paragino užtikrinti, kad Jungtinės Tautos (JT) ir jų partneriai galėtų tęsti savo darbą Gazos Ruože ir panaikinti „nepagrįstus importo apribojimus, kurie laikomi dvejopo naudojimo prekėmis“.
Tokios prekės apima medicininę ir prieglaudose naudojamą įrangą.
Užsienio reikalų ministrai taip pat paragino atidaryti pasienio punktus, kad būtų padidintas humanitarinės pagalbos srautas į Gazos Ruožą.
Nors jie palankiai įvertino dalinį Allenby (Alenbio) perėjimo punkto atidarymą, jie teigė, kad kiti koridoriai, per kuriuos gabenamos prekės, įskaitant Rafachą, humanitarinei pagalbai tebėra uždaryti arba labai apriboti.
„Biurokratiniai muitinės procesai ir išsamūs patikrinimai sukelia vėlavimus, o komerciniai kroviniai įleidžiami laisviau“, – teigiama pranešime.
„4,2 tūkst. sunkvežimių per savaitę, įskaitant 250 JT sunkvežimių per dieną, tikslas turėtų būti ne riba, o dugnas. Šie tikslai turėtų būti panaikinti, kad galėtume būti tikri, jog gyvybiškai svarbios atsargos bus tiekiamos tokiu dideliu mastu, kokio reikia“, – priduriama pranešime.
Naujausi komentarai